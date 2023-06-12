Eski Slovakya Başbakanı Pellegrini: Avrupa'daki silah stokları tükendi

Yayınlanma: 12.06.2023 - 14:47

Güncelleme: 12.06.2023 - 14:47

Eski Slovakya Başbakanı ve Sosyal Demokrasinin Sesi Partisi lideri Peter Pellegrini, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Peter Pellegrini, Avrupa'daki silah stoklarının "tükendiğini" iddia etti.

Pellegrini, "Silah stokları, tüm Avrupa'da tükendi, tüm ülke orduları malzemeleri yenileyecek. Bu 5-10 yıllık bir iş" dedi.

Pellegrini, Slovakya'nın kaynak yetersizliği nedeniyle artık Ukrayna'ya önemli bir askeri yardım sağlayamayacağını savundu.

Pellegrini, Ukrayna'daki savaşın Slovakya'nın savunma sanayii için yeni fırsatlar yarattığını, çünkü Ukrayna için mühimmat üreterek Slovakya'ya gelir ve istihdam sağlayabileceğini söyledi.