Eski sömürge topraklarındaki 'köle ticareti' için tazminat ödemeyi reddetti!

Yayınlanma: 24.10.2024 - 15:37

Güncelleme: 24.10.2024 - 15:37

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkenin, eski sömürge topraklarındaki mevcut sorunları çözmeyi, geçmişteki köle ticareti için tazminat ödemeye tercih ettiğini söyledi.

İngiliz The Guardian gazetesi, bir Downing Street sözcüsünün, İngiltere'nin, geçmişte köle ticaretindeki rolü nedeniyle tazminat ödemek ya da özür dilemek gibi bir niyeti olmadığını söylediğini aktardı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, “Kölelik korkunç bir şey, ancak geçmişle çok fazla zaman harcamaktansa kollarımı sıvayıp onlarla (Eski sömürge toprakları) mevcut ve geleceği etkileyen zorluklar üzerinde çalışmayı tercih ederim” dedi.

Starmer'a göre, Birleşik Krallık'ın, İngiliz Milletler Topluluğu'ndaki meslektaşları, kendisiyle yaptıkları görüşmelerde çoğunlukla günün meselelerine değiniyor ve bugün karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmeleri için mali yardım almalarına yardımcı olmak üzere Britanya'nın katılımıyla ilgileniyorlar.

Daha önce Daily Mail gazetesi, 15 Karayip ülkesinin İngiltere'den köle ticaretinin yol açtığı zarar için en az 269 milyar dolar ödemesini talep edebileceğini yazmıştı.

2023 yılında, o dönemde BM Uluslararası Adalet Divanı'nın önde gelen yargıçlarından biri olan Patrick Robinson, İngiltere'nin transatlantik köle ticaretinden etkilenen ülkelere tazminat ödeme çağrılarını artık görmezden gelemeyeceğini söyledi.

ABD'li bir danışmanlık firması olan Brattle Group tarafından yapılan bir çalışma, İngiltere'nin etkilenen ülkelere 24 trilyon dolar değerinde tazminat ödemesi gerektiğini tahmin ediyor.

İngiltere Kilisesi daha önce, temsilcilerinin transatlantik köle ticaretiyle tarihsel bağlantıları hakkında tam bir rapor yayınladıktan sonra, önümüzdeki dokuz yıl boyunca “geçmiş hatalar” için 100 milyon sterlin tazminat ödeyeceğini açıklamıştı.

Haziran 2020'de Kilise ve İngiltere Merkez Bankası, bazı temsilcilerinin köle ticaretiyle olan geçmiş bağlantıları nedeniyle özür dilemişti.