İngiltere'de 3 bin 500 yıllık 'nadir' bir ahşap kürek keşfedildi!

Yayınlanma: 23.10.2024 - 09:45

Güncelleme: 23.10.2024 - 09:45

Wessex Archaeology'den uzmanlar, küreği, İngiltere'nin güney batısındaki Dorset'in Poole Limanı'nda kıyı habitatları oluşturmayı amaçlayan bir proje sırasında keşfetti.

İngiltere'de bulunan en eski ve en eksiksiz ahşap aletlerden biri olarak kabul edilen buluntunun ön analizleri, Bronz Çağı kökenli olduğunu doğruluyor.

Uzmanlar, kazı alanının suyla dolu koşullarının küreğin korunmasına katkıda bulunduğuna ve eski toplulukların çevreyle nasıl etkileşime girdiğine dair bilgiler sağladığına inanıyor.

Sahadaki küreğin bulunmasına öncülük eden arkeolog Phil Trim, bunu önemi nedeniyle “kariyerinde bir kez” yapılan bir keşif olarak nitelendirdi.

Phil Trim, “Bunu kariyerimde bir kez bulabileceğim türden bir buluntu olarak tanımlayabilirim, o kadar nadir ki bir arkeolog olarak bulmak istediklerim listesine bile koyabileceğim bir şey değil. O yaşta ahşap bir şey bulmak gerçekten eşsiz bir nesne” dedi.

Ekip, başlangıçta nesnenin doğası hakkında emin olamadı ve bir ağaç kökü olabileceğinden şüphelendi. Trim, “Bunu, neredeyse eksiksiz bir alet olduğunu fark ettiğimizde yaşadığımız şaşkınlık. Bu tarif edilemezdi, gerçekten heyecan verici bir andı” diye konuştu.

Kürek, araştırmacıların Bronz Çağı toplulukları tarafından sel baskınlarını yönetmek için inşa edildiğine inandıkları dairesel bir hendekte bulundu.

Kanıtların, bölgede tüm yıl boyunca yaşamadıklarını, bunun yerine insanların yerel kaynaklardan yararlanmak için yaz aylarında bölgeyi ziyaret ettiklerini gösterdiğini belirten Trim, “Yaz aylarında, ister turbanın kendisi olsun, ister sazlık için sazlar ya da bunun gibi diğer öğeler olsun, bu ortamdaki, bu tür turbalı ortamdaki bazı kaynaklardan yararlanmak için geliyorlar. Küreğin kendisi turba kesmek için mükemmel bir alet olacaktır” dedi.

Wessex Archaeology, küreğin uzun ömürlü olmasını sağlamak için dondurarak kurutma da dahil olmak üzere koruma çalışmalarına tabi tutulacağını söyledi.