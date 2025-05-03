Eski Tunus Başbakanı Ureyd'e 34 yıl hapis cezası

Yayınlanma: 03.05.2025 - 09:43

Güncelleme: 03.05.2025 - 09:45

Tunus resmi ajansının (TAP) yargı kaynaklarından aktardığı habere göre, Ureyd ile 8 sanığa, "terör örgütü kurulmasına yardım etmek, ülke toprakları içinde terör örgütüne katılmak ve Tunuslu gençlerin yurt dışına gönderilerek terör örgütüne katılmalarını sağlamak" suçlarının yöneltildiği belirtildi.

Ureyd'e bu kapsamda yöneltilen suçlar nedeniyle 34 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Yargılanan diğer sanıkların Fethi el-Beldi, Abdulkerim el-Abidi, Nureddin Ganduz, Lutfi el-Hammami, Hişam es-Saadi, Sami eş-Şaar ve Seyfeddin er-Ras olduğu açıklanırken, sanıkların 18 yıldan 36 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldığı duyuruldu.

Kamuoyunda "insan ticareti davası" olarak bilinen yargılamada, sanıklar terör örgütü IŞİD'in aktif olduğu bölgelere yönelik kaçak insan ticareti yapmakla suçlanıyor.

ALİ EL-UREYD KİMDİR?

Ali el-Ureyd, 15 Ağustos 1955'te Tunus'un Medenin kentinde doğmuş bir siyasetçidir. Nahda Hareketi'nin önde gelen isimlerinden biri olan el-Ureyd, 1980 yılında mühendislik eğitimi aldıktan sonra Tunus Ulaştırma Bakanlığı'nda çalıştı. 1981'de Nahda Hareketi'ne katıldı ve 1990 yılına kadar parti sözcülüğü yaptı. Bu dönemde siyasi faaliyetleri nedeniyle tutuklandı ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2011'deki Arap Baharı sonrası siyasi yasakların kalkmasıyla birlikte, Aralık 2011'de İçişleri Bakanı olarak göreve başladı. Hammadi Cibali'nin istifasının ardından 22 Şubat 2013'te Başbakanlık görevine getirildi ve 29 Ocak 2014'e kadar bu görevde kaldı. Ali el-Ureyd, 2013-2014 yılları arasında Tunus Başbakanı olarak görev yaptıktan sonra 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu dava, kamuoyunda "insan ticareti davası" olarak biliniyor.

EN-NAHDA HAREKETİ

En-Nahda Hareketi, Tunus merkezli ve kökenleri İslamcı düşünceye dayanan bir siyasi harekettir. Arapça’da “yeniden doğuş” veya “uyanış” anlamına gelen bu isim, hareketin fikrî yönünü de yansıtır. 1981 yılında “İslamî Yöneliş Hareketi” adıyla kurulmuş, 1989 yılında ise adını En-Nahda olarak değiştirmiştir. Kurucusu Raşid Gannuşi’dir. Kamuoyunda Müslüman Kardeşler’in Tunus kolu olarak bilinmektedir.

2011’de Arap Baharı sonrasında Bin Ali rejimi devrilince En-Nahda yeniden siyasete katıldı ve aynı yıl yapılan Kurucu Meclis seçimlerinde birinci parti oldu. 2014’te laik Nida Tunus partisiyle koalisyon kurarak siyasi uzlaşının önünü açtı. 2016 yılında siyasal İslam çizgisinden uzaklaştığını ve kendini “Müslüman demokrat” olarak tanımladığını açıkladı.

Gannuşi, Erdoğan

Ancak 2021’de Cumhurbaşkanı Kays Said’in parlamentoyu askıya alması ve anayasal sistemi tek taraflı olarak değiştirmesiyle birlikte, parti lideri Gannuşi de dahil olmak üzere birçok yönetici hakkında soruşturmalar açıldı ve bazıları tutuklandı.

Son süreçte Tunus’ta yaşanan son gelişmelerle birlikte, hareketin geleceği belirsizleşmiştir.