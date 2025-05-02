Özgür Özel 'cesur savcı arıyorum' demişti: Halil Falyalı'nın sağ kolu Cemil Önal'a 'suikast' iddiası!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 11:07

Güncelleme: 02.05.2025 - 11:25

Son haftalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yaşanan 'turbun büyüğü' tartışmasıyla gündeme gelen ve 2022'de öldürülen, KKTC uyruklu yasadışı bahis baronu Halil Falyalı’nın sağ kolu olarak bilinen Cemil Önal'ın (41), perşembe günü öğleden sonra, Hollanda'nın Rijswijk kentinde bir otel terasında silahla vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

AVUKATI YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Hollanda'nın önde gelen basın kuruluşlarından Algemeen Dagblad haberi doğrularken, pek çok ulusal ve yerel düzeyde yayın yapan kuruluş da habere sitelerinde geniş yer ayırdı.

Algemeen Dagblad'da yer alan habere göre, "Perşembe günü saat 17.45 sularında, Rijswijk’teki Hoevevoorde Oteli’nin terasında içeceğini yudumlayan Önal, yakından açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Olay, çok sayıda dedektiften oluşan Geniş Kapsamlı Soruşturma Ekibi tarafından araştırılıyor."

Habere göre, Önal’ın Türkiye’ye iade sürecinde kendisini savunan avukatı, cinayetle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. “Şu an bu konuda ne yazık ki bir şey söyleyemem” ifadelerini kullandı.

Cemil Önal

TÜRK GÖÇMEN AYRINTISI...

Öte yandan SÖZCÜ TV'ye bağlanan BBC Muhabiri Yusuf Özkan konuya ilişkin ayrıntıları aktardı. Özkan "Saat 17.45 civarında Türk göçmenlerin yoğun olduğu bir semtte otel terasında oturan bir kişinin silahlı saldırıda öldüğü basına yansıdı ancak vurulan kişinin kimliğine ilişkin bir açıklama yapılmadı" dedi.

CEMİL ÖNAL KİMDİR?

Cemil Önal, Kuzey Kıbrıs'ta yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleriyle tanınan Halil Falyalı'nın eski finans müdürü olarak biliniyordu.

2022'de Falyalı'nın suikast sonucu öldürülmesinin ardından, Önal da cinayetle ilişkilendirilerek Türkiye'nin talebiyle Interpol tarafından arandı. Aralık 2023'te Hollanda'da yakalanan Önal, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Bu süreçte Önal'ın, Hollanda makamları ile bilgi paylaşımı karşılığında serbest bırakıldığına yönelik iddialar basında geniş yer buldu.

"ŞANTAJ KASETLERİ" İDDİASI

Önal, serbest kaldıktan sonra Hollanda ve KKTC'de çeşitli gazetecilere röportajlar verdi.

Bu röportajlarda, Halil Falyalı'nın yasa dışı bahis imparatorluğunu ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki bazı siyasetçilere 'sponsorluk' adı altında dağıtıldığını iddia etti. Ayrıca, Falyalı'nın elinde üst düzey yetkililere ait 'şantaj kasetlerinin bulunduğunu' ve bu kasetlerle bazı dosyaların kapatıldığını öne sürdü.

Önal'ın iddiaları Türkiye'de de geniş yankı buldu. Ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel, bu iddiaların araştırılması için cesur bir savcı aradığını belirtti. Hükümet yetkilileri ise iddiaları yalanladı. Önal'ın iddialarında ilk defa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın adı da zikredilmişti. Fidan, bu tür iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.