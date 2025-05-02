Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri

Tripadvisor'da yer alan yorumlarda kimi ziyaretçiler, "Navigasyonla bile bulmak zor oldu" derken, kimileri de "Otel oldukça sessiz, Rijswijk ve Lahey sınırında iyi bir konumda. Resepsiyonu bulmak için aramamız gerekti" diyor.

Fakat karşılaşılan sonuç, 'saklanmak için en ideal konum olmadığını' düşündürüyor... Kusursuz cinayet yoktur derler; Hollanda polisi, saldırganı, "1.80 boylarında, normalden iri yapılı, sakallı ve siyah kıyafetli bir erkek" olarak tarif ediyor.