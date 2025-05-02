Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri

Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri

Kuzey Kıbrıs’taki yasa dışı bahis ağının kilit ismi Halil Falyalı’nın 'sağ kolu' olarak adlandırılan Cemil Önal, Hollanda’da bir suikast sonucu öldürüldü Cinayet, Lahey yakınlarındaki ormanlık ve korunaklı Overvoorde Parkı içinde yer alan Hoevevoorde Oteli’nde işlendi. Cumhuriyet.com.tr, olay yerine ait uydu ve sokak görüntülerini inceledi.

M. Birol Güger
02 Mayıs 2025 Cuma, 18:04
Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yasa dışı bahis ağını yönettiği söylenen ve 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı’nın eski mali danışmanı Cemil Önal, Hollanda'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Hollanda Polis Bürosu cinayeti doğruladı.

Cumhuriyet.com.tr cinayetin gerçekleştirildiği Hoevevoorde Oteli'nin uydu ve sokak görüntülerini inceledi.

Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri

Lahey kent merkezine yaklaşık 5 km. uzaklıkta yer alan otel adeta bir inziva alanı görünümünde.

Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri

Hollanda'nın Rijswijk kasabasında bulunan otel, yaklaşık 53 dönüm araziye sahip Overvoorde Parkı'nın içerisinde, ormanlarla çevrili son derece korunaklı bir bölge olarak dikkat çekiyor.

Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri

Algemeen Dagblad'da yer alan habere göre, "Perşembe günü saat 17.45 sularında, Rijswijk’teki Hoevevoorde Oteli’nin terasında içeceğini yudumlayan Önal, yakından açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti."

Polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Olay, çok sayıda dedektiften oluşan Geniş Kapsamlı Soruşturma Ekibi tarafından araştırılıyor.

Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri

Teras olarak adlandırılan ve suikastın gerçekleştirildiği alan muhtemelen otel kafeteryasının bahçesi olan bu alan. Albümün sonunda yer alan olay yeri inceleme görüntüleri bu savı doğruluyor...

Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri

Otele ulaşmak için ise parkın içinde sık ağaçların çevrelediği bir yoldan yaklaşık 1 km. içlere doğru yol kat etmek gerekiyor.

Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri

İşte, suikastın gerçekleştirildiği Hoevevoorde Oteli'ne giden o ıssız yolun görüntüleri...

Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri
Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri

Yol boyunca bizleri otelin yerini gösteren tabelalar karşılıyor.

Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri
Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri
Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri
Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri
Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri
Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri

Son dönemeçte yer alan mütevazi kafeterya tabelası.

Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri

Uzakta, bugünden sonra adından çok söz edileceği düşünülen Hoevevoorde Oteli görünüyor.

Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri
Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri

Aşağıda yer alan, polisin olay yeri inceleme görüntülerden de anlaşılacağı üzere suikastin işlendiği alana ulaşmış bulunuyoruz. 

Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri

Olay yeri inceleme görüntüleri...

Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri... Ormanlarla çevrili bir inziva yeri

Tripadvisor'da yer alan yorumlarda kimi ziyaretçiler, "Navigasyonla bile bulmak zor oldu" derken, kimileri de "Otel oldukça sessiz, Rijswijk ve Lahey sınırında iyi bir konumda. Resepsiyonu bulmak için aramamız gerekti" diyor.

Fakat karşılaşılan sonuç, 'saklanmak için en ideal konum olmadığını' düşündürüyor... Kusursuz cinayet yoktur derler; Hollanda polisi, saldırganı, "1.80 boylarında, normalden iri yapılı, sakallı ve siyah kıyafetli bir erkek" olarak tarif ediyor.

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