Eski Ukrayna Başbakanı Timoşenko, 'Arananlar Listesi'ne alındı
Rusya, eski Ukrayna Başbakanı Yulia Timoşenko'yu "Arananlar Listesi"ne aldı.
Rusya, eski Ukrayna Başbakanı Yulia Timoşenko'yu "Arananlar Listesi"ne aldı.
Rus devlet haber ajansı TASS, Timoşenko'nun belirtilmeyen suçlamalarla "Arananlar Listesi"ne alındığını açıkladı.
Timoşenko'nun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve selefi Petro Poroşenko ile birlikte aynı listede yer aldığı ve listede Ukrayna ve NATO ülkelerinden çok sayıda yetkili ve milletvekilinin de bulunduğu bildirildi.
Listede yer alan diğer isimler arasında, Estonya Başbakanı Kaja Kallas da bulunuyor. Kallas, ülkesindeki Kızıl Ordu askerlerine ait Sovyet dönemi anıtlarını kaldırma çabaları nedeniyle aranıyor.
Timoşenko Şubat-Eylül 2005 ve 2007 sonundan Mart 2010'a kadar Ukrayna başbakanı olarak görev yaptı.
Timoşenko, 2010 yılında Ukrayna cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu ve ikinci turda Viktor Yanukoviç'e karşı kaybetti.
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