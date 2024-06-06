Ukrayna: Kırım'da Rusya'nın "Saturn" adlı römorkörünü vurduk

Yayınlanma: 06.06.2024 - 12:36

Güncelleme: 06.06.2024 - 12:36

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım kıyılarında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda Rusya'ya ait "Saturn" adlı römorkörün başarıyla vurulduğu kaydedilen açıklamada, "Operasyon sonucu işgalcilerin bir gemisi daha imha edildi" ifadesi kullanıldı.

Ukrayna İstihbarat Müdürlüğünün paylaştığı operasyon görüntülerinde römorkörün insansız deniz aracıyla vurulması yer alıyor.

'RUS ORDUSU SÜRÜLDÜ'

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukraynalı komutanların, insansız sistemlerin kullanımı konusunda benzersiz savaş deneyimine sahip olduklarını belirtti.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Harkiv bölgesi de dahil insansız sistemlerden ve bunları kullanan ekiplerden etkileyici sonuçlar aldıklarını anlatan Sırskiy, ülkesine ait insansız deniz araçlarının Rus ordusunu Karadeniz'in Ukrayna sularından sürdüğünü kaydetti.