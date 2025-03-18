Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko: Zelenski, ülkeyi diktatörlüğe götürüyor
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, mevcut Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve hükümetinin Ukrayna'da diktatörlüğün başlangıcını yaklaştırdığını savundu.
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, mevcut Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yi otoriterleşmekle suçladı ve Ukrayna’da diktatörlüğe giden bir süreç başlatıldığını öne sürdü.
Poroşenko, Zelenski’nin "ülkeyi diktatörlüğe doğru götüren başarısız bir lider olduğunu" savunarak, hükümetin kendisine ve Avrupa Dayanışma Partisi’ne yönelik yaptırımlarını, özgürlük ve demokrasiye bir saldırı olarak gördüğünü ifade etti.
Mevcut yönetimin, kendisini siyasi rakip olarak gördüğünü ve kendisine karşı önlemler aldığını dile getiren Poroşenko, şunları dile getirdi:
"Zelenski, mevcut siyasi durumdan korkuyor ve tüm rakiplerinden kurtulmak istiyor."
Öte yandan Poroşenko, Ukrayna’nın savaş stratejisini de eleştirerek, "Taarruz operasyonu kelimesini unutmalıyız. İnsanlarımızı cepheye sürmek yerine tahkimat inşa etmeliyiz. Her askerin hayatına dikkat etmeliyiz. İnsanları öldürmeyi bırakın" açıklamasında bulundu.
ZELENSKİ'DEN PROŞENKO'YA YAPTIRIM
Şubat ayında Zelenski, Poroşenko dahil bir dizi Ukraynalı oligark ve iş insanına süresiz kişisel yaptırımlar uyguladı.
Yaptırımlardan etkilenenler arasında, Ihor Kolomoisky, Konstantin Zhevago, Hennadiy Boholyubov ve Rusya yanlısı olduğu iddia edilen Viktor Medvedchuk da bulunuyor.
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