İngiliz basını yazdı: Türkiye, Ukrayna'ya asker mi gönderecek?

Yayınlanma: 17.03.2025 - 16:42

Güncelleme: 17.03.2025 - 16:42

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in, “barışı korumak” için Ukrayna'ya asker konuşlandıracaklarını duyurması, İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

Londra merkezli The Times gazetesi, “ateşkesi korumak ve yeni bir Rus işgalini caydırmak için binlerce İngiliz askerinin yıllarca Ukrayna'da konuşlanmaya hazır” olduğunu yazdı.

Makalede, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkenin Ukrayna'ya yaklaşık 30 bin kadar asker gönderme planlarını tartıştığı ileri sürüldü.

Makalede, “Aralarında İngiltere, Fransa, Türkiye, Kanada ve Avustralya'nın da bulunduğu yaklaşık yarım düzine ülke Ukrayna'ya 30 bin kadar asker gönderme planlarını tartışıyor. Diğer ülkeler de silah ve lojistik yardımda bulunmaya hazır” denildi.

Gazeteye göre, üst düzey bir hükümet kaynağı, İngiliz askerlerinin Ukrayna'ya konuşlanma planının "açık uçlu" olacağını savundu.

Yetkili, "Bu uzun vadeli bir taahhüt olacak, yıllardan bahsediyoruz. Bir barış anlaşmasını korumak ve Rusya'yı caydırmak için ne kadar gerekiyorsa o kadar..." dedi.

STARMER NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "çatışmaya aç olmakla" suçlayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Putin'in zaten çatışma ve kaos iştahı var, bu daha da artacak" ifadesini kullandı.

Starmer, siyasetçilerin güvenlikle ilgili sert kararlar almak zorunda olduğunu kaydederek, "Bu nedenle savunma harcamalarınızı artırma kararı aldık" diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşın İngiltere'de halkı olumsuz etkilediğini, Rusya'nın Avrupa hava, kara ve deniz sınırlarını ihlal ettiğini belirten Starmer, "Geçmişte anlaşmalar yapıldı ama kimse bu anlaşmaları korumadı. Putin de ne zaman istese çizgiyi aştı. Bu, Ukrayna, Avrupa ve bizim için iyi olmaz" dedi.

Starmer, "Yaptığım her şeyde barışı koruma niyeti içindeyim. Kimse çatışma istemez, hiçbir başbakan askerlerini çatışma bölgesinde konuşlandırmak istemez ama yaptığımız şey barışı korumak. Askerlerimizi barışı korumak için konuşlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

"'Avrupa anlaşmayı korumak için üzerine düşeni yaptı mı?' diye sorulduğunda 'Evet' demek için diğer ülkelerle birlikte de çok sıkı çalışıyoruz" diyen Starmer, bu adımların ABD ile istişare halinde alınmasının da önemini vurguladı.