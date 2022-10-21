Eski yardımcısı Pence'ten, 'Trump aday olursa desteklemeyeceğim' iması
Donald Trump döneminde, 2017'den 2021'e kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin 48. başkan yardımcısı olarak görev yapan Mike Pence, 2024'te yapılacak seçimlerde adaylığının kesinleşmesi halinde eski Başkan Donald Trump'a oy vermeyeceğini ima etti.
ABD eski Başkan Yardımcısı Mike Pence Çarşamba günü, 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olması halinde eski Başkan Donald Trump'a oy vermeyeceğini işaret eden bir açıklamaya imza attı.
Pence, Georgetown Üniversitesi'ndeki öğrencilerden gelen, "Donald Trump 2024'te Cumhuriyetçilerin başkan adayı olursa ona oy verir misiniz" sorusunu işitince önce bir duraksadı ve hafifçe gülümseyerek, "Daha çok tercih edeceğim başka biri olabilir" şeklinde yanıtladı. Katılımcılar Pence'in yanıtını kahkahalar ve alkışlarla karşıladı.
"BAŞKAN OLMAK İSTİYOR..."
CNN'e göre, Mike Pence de başkanlık için yarışıyor gibi görünüyor, fakat 2024 planları konusunda oldukça çekingen davranıyor. Pence, uzun bir zamandır Cumhuriyetçi partide adaylık potansiyel olan bir figür olarak görülüyor, ancak bu niyetini henüz resmi olarak beyan etmedi. Açıklaması halinde ise Trump'tan gelen güçlü bir muhalefetle karşı karşıya kalacağı düşünülüyor.
Trump, seçim oylarının onaylandığı gün Pence'i, "Beni büyük hayal kırıklığına uğrattığı" sözleriyle hedef almıştı.
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