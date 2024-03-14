Eski yöneticiler Musk'a dava açtı: 128 milyon dolar...

Eski Twitter yöneticileri, 128 milyon dolardan fazla miktardaki kıdem tazminatlarını geri alabilmek amacıyla Elon Musk'a dava açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 12:18
Eski yöneticiler Musk'a dava açtı: 128 milyon dolar...
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Sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alarak X'e çeviren Elon Musk, bir grup eski Twitter yöneticisi tarafından mahkemelik oldu. 

Davacı yöneticiler, Musk'ın şu anki adı X olan şirketi satın almasından bu yana ödemediğini iddia ettikleri 128 milyon dolardan fazla kıdem tazminatını geri almak istedi.

Davacı yöneticiler, satın alma anlaşmasını yapmak zorunda kalan Musk'ın "intikam" almak amacıyla kıdem tazminatlarını ödemeyi reddettiğini iddia etti.

CNN'de yer alan habere göre, Kaliforniya'da açılan davada, "Musk Davacıların kıdem tazminatlarını ödemek istemediğine karar verdiği için, onları sebepsiz yere işten çıkardı, ardından sahte bir neden uydurdu ve çeşitli şirketlerinin çalışanlarını kararını onaylamaları için atadı. Fesih mektuplarında her bir Davacının 'ağır ihmal' ve 'kasıtlı suiistimal' işlediğini iddia etmiş ve bu iddiasını destekleyecek tek bir olguya bile yer vermemiştir" ifadesi yer aldı.

Musk'ın Twitter'ın kontrolünü ele geçirmesinden birkaç saat sonra işten çıkarılan davacı yöneticiler arasında eski Twitter CEO'su Parag Agrawal, eski Finansal işler müdürü Ned Segal, eski Baş Hukuk Sorumlusu Vijaya Gadde ve eski Baş Hukuk Müşaviri Sean Edgett de yer aldı.

Musk ve X şirketi ayrıca, şirketin alacaklarını ödemediğini iddia eden satıcılar, ev sahipleri ve iş ortaklarının açtığı davalarla da karşı karşıya kaldı.


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