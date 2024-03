Ünlü oyuncu Robyn Bernard’ın cansız bedeni boş arazide bulundu

Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:29

Güncelleme: 14.03.2024 - 11:29

ABD'li ünlü oyuncu Robyn Bernard'ın cansız bedeni, San Jacinto kasabasındaki bir işletmenin arkasındaki boş arazide bulundu. Adli tabip, 64 yaşında ölen oyuncunun cesedini parmak izlerini kullanarak teşhis ettiklerini söyledi.

TMZ'ye konuşan adli tabip, Bernard'ın ölüm sebebinin henüz belirlenemediğini ve yapılması planlanan otopsi raporunda çıkacak olan toksikoloji raporuna göre bir açıklama yapacaklarını söyledi.

Bernard, 80'li yıllarda "Diva", "The Facts Of Life", "Simon & Simon" ve "Tour of Duty" gibi dizilerde aldığı küçük rollerle kendine bir oyunculuk kariyeri çizdi. 1963 yılında yayınlanmaya başlayan "General Hospital" adlı diziye 1984 yılında katılan Bernard, 1990 yılına kadar 145 bölüm boyunca Terry Brock rolünü oynadı.

Bernard, son olarak 2002 yılında "Voices From the High School" adlı filmde bir psikoloğu canlandırdı.

Yetkililer, Bernard’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.