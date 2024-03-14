Ünlü oyuncu Robyn Bernard’ın cansız bedeni boş arazide bulundu

ABD’de bir döneme damga vuran 64 yaşındaki oyuncu Robyn Bernard'ın cansız bedeni, boş bir arazide bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:29
Ünlü oyuncu Robyn Bernard’ın cansız bedeni boş arazide bulundu
Abone Ol google-news

ABD'li ünlü oyuncu Robyn Bernard'ın cansız bedeni, San Jacinto kasabasındaki bir işletmenin arkasındaki boş arazide bulundu. Adli tabip, 64 yaşında ölen oyuncunun cesedini parmak izlerini kullanarak teşhis ettiklerini söyledi. 

TMZ'ye konuşan adli tabip, Bernard'ın ölüm sebebinin henüz belirlenemediğini ve yapılması planlanan otopsi raporunda çıkacak olan toksikoloji raporuna göre bir açıklama yapacaklarını söyledi.

Bernard,  80'li yıllarda "Diva", "The Facts Of Life", "Simon & Simon" ve "Tour of Duty" gibi dizilerde aldığı küçük rollerle kendine bir oyunculuk kariyeri çizdi. 1963 yılında yayınlanmaya başlayan "General Hospital" adlı diziye 1984 yılında katılan Bernard, 1990 yılına kadar 145 bölüm boyunca Terry Brock rolünü oynadı.

Bernard, son olarak 2002 yılında "Voices From the High School" adlı filmde bir psikoloğu canlandırdı. 

Yetkililer, Bernard’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.


ABD haberleri General Hospital haberleri oyuncu haberleri arazi haberleri robyn bernard haberleri

İlgili Haberler

'Demir akciğerli adam' 78 yaşında hayatını kaybetti

'Demir akciğerli adam' 78 yaşında hayatını kaybetti
Kimyasal varile düştü: Kentte 'kedi' uyarısı

Kimyasal varile düştü: Kentte 'kedi' uyarısı
Araştırma: Alzheimer belirtileri erken teşhis edilebilir

Araştırma: Alzheimer belirtileri erken teşhis edilebilir
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Lütfü Savaş son anketleri açıkladı: Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?

Lütfü Savaş son anketleri açıkladı: Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?
Hollandalı futbolcu Quincy Promes Dubai’de tutuklandı!

Hollandalı futbolcu Quincy Promes Dubai’de tutuklandı!
Son dakika.... Eros'un katili İbrahim Keloğlan'a 2 yıl 6 ay hapis

Son dakika.... Eros'un katili İbrahim Keloğlan'a 2 yıl 6 ay hapis
Telefonuna sızıp 509 bin lira çektiler… 50 lira da Kızılay’a bağış yaptılar!

Telefonuna sızıp 509 bin lira çektiler… 50 lira da Kızılay’a bağış yaptılar!
Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!
Kemal Sunal filmleri skandalı: Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava

Kemal Sunal filmleri skandalı: Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava
Seksin mizahından hapse giden yol

Seksin mizahından hapse giden yol
Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’

Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’