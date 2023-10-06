Estetik ameliyat öldürdü: Eski güzellik kraliçesiydi

Eski güzellik kraliçesi, estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 13:02
Estetik ameliyat öldürdü: Eski güzellik kraliçesiydi
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ABD'nin Los Angeles kentinde, 48 yaşındaki eski güzellik kraliçesi Jaquelin Carrieri, estetik ameliyatı yaptırmasının ardında felç kalarak hayatını kaybetti. 

Daily Mail'de yer alan habere göre, Arjantinli iki çocuk annesi, adı açıklanmayan bir klinikte kan pıhtılaşması yaşadığı için felç olduğu ardından da öldü.

1996 yılında Arjantin'de düzenlenen güzellik yarışmalarının bir tanesinde ikinci olan Carrieri, bir kez de kendi bölgesinin güzellik kraliçesi olarak taç giydi.


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