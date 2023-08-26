Eşinin Rusya bağlantısı ortaya çıktı: Başbakan istifa baskısıyla karşı karşıya!

Yayınlanma: 26.08.2023 - 13:08

Güncelleme: 26.08.2023 - 13:11

Estonya'nın iki büyük gazetesi Başbakan Kaja Kallas,'ı istifaya çağırdı ve yapılan iki kamuoyu yoklamasında katılımcıların çoğunluğu istifa etmesi gerektiğini düşündü.

Kallas, eşinin şirketlerinin yanlış bir şey yaptığına inanmadığını söylerken, eşi de söz konusu şirketteki hisselerini sattığını söyledi.

Estonya kamu yayın kuruluşu ERR, Kallas'ın eşi Arvo Hallik'in dolaylı olarak %25 hissesine sahip olduğu Estonya merkezli Stark Logistics'in, başka bir Estonya şirketinin sahibi olduğu Rusya'daki bir aerosol konteyner fabrikasına tedarik sağladığını bildirdi.

ERR, Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü/Nordstat ve Turu-uuringute tarafından yapılan iki kamuoyu yoklamasının, katılımcıların sırasıyla %57 ve %69'unun Kallas'ın istifa etmesi gerektiğini düşündüğünü gösterdiğini bildirdi.

Estonya gazetesi Eesti Paevaleht'in haberine göre şirket savaşın başından bu yana fabrikaya verdiği hizmetten 1.5 milyon euro kazandı.

Euractiv'in aktardığına göre Cumhurbaşkanı Alar Karis ve Kallas'ın koalisyon hükümetindeki azınlık ortağı Sosyal Demokratların lideri, Perşembe günü Kallas'a ayrıntılı bir açıklama yapması çağrısında bulundu.

"EŞİMİN ŞİRKETİ AHLAKSIZ BİR FAALİYETTE BULUNMUYOR"

Kallas, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin işleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmamakla birlikte, şirketin Rusya'daki faaliyetleri sona ererken sadece diğer şirkete yardım ettiği yönündeki açıklamasından tatmin olduğunu söyledi.

Kallas, "Kesinlikle emin olduğum şey, eşimin şirketlerinin herhangi bir ahlaksız faaliyette bulunmadığıdır. Rusya'da tek bir euro ya da bozuk para bırakmamak için Rusya'dan yakıt bile almıyorlar" dedi.

Kallas'ın verdiği cevaplarla kaçamak davrandığını belirten Postimees gazetesinde, "Çarşamba ya da Perşembe günü herhangi bir cevap alamadık ve Cumartesi ya da Pazar günü de alacağımıza inanmak için bir neden yok. Sonuç olarak Postimees, başbakana gelecekte daha fazla utanç altında kalmaması için bugünden toparlanmaya başlamasını dostça tavsiye ediyor" ifadeleri yer aldı.

Eesti Paevaleht gazetesi ise Kallas'ın istifasını vermesini ve ardından parlamentoda güven oylamasına gitmesini önerdi.

EŞİ ŞİRKETTEN İSTİFA EDECEK

ERR'nin haberine göre, Kallas'ın eşi Halik, şirketteki hisselerini satacağını ve yönetim kurulundan istifa edeceğini açıkladı.

Halik, "Şirket olarak Rusya'daki müşterilerimiz için nakliye konusunu çeşitli vesilelerle tartıştık ve doğru şeyi yaptığımıza, doğru insanlara yardım ettiğimize ve iyi bir Estonya şirketini kurtardığımıza inandık, aksi takdirde bunu yapamazdık" dedi.

Avrupalı işletmeleri Moskova ile ilişkilerini kesmeye çağıran Kallas, Avrupa Birliği ve NATO'da Rusya'nın önde gelen eleştirmenlerinden biriydi ve Batılı medya kuruluşları tarafından NATO'nın gelecekteki potansiyel genel sekreteri olarak görülüyordu.