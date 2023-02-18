Estonyalı diplomat Jonatan Vseviov'dan Cumhuriyet'e: Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 15:19

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 15:19

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını duyurmuştu.

Kaja Kallas, "Estonya, bu sabah Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen trajik depremin ardından yardıma hazırdır. Kentsel arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz uçmaya hazır. Kurbanların ailelerine ve depremden etkilenen herkese yürekten başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardından 35 kişiden oluşan Estonyalı bir yardım ekibi, Hatay'a doğru hareket ederek, depremzedelere yönelik arama ve kurtarma çalışmaları başlattı.

"EKİP, 7 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'YE UÇTU"

Estonya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Jonatan Vseviov, ülkesinin, Türkiye'deki depremzedelere yönelik insani yardım çabaları dahil tüm desteklerini Cumhuriyet'e değerlendirdi.

Jonatan Vseviov, depremden hemen sonra Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, "görüşmenin ardından harekete geçerek depremzedelere yönelik arama, kurtarma ve tıbbi yardım için destek çalışmalarına hemen başladıklarını" söyledi.

Vseviov, 7 Şubat'ta Estonyalı arama ve kurtarma ekibinin Türkiye'ye doğru uçtuğunu aktardı.

"TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Vseviov, "EST-USAR kurtarma ekibinin sağlık görevlileri de dahil olmak üzere 35 üyesi vardı. Ekibin görevi arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak, insanları enkaz altından kurtarmak ve tıbbi yardım sağlamaktı. Ekip 7 günlüğüne Hatay ili Harbiye ilçesine gönderildi. Ekibin, Türkiye'ye gönderilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na 400 bin euro tahsis edilmiştir" dedi.

Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yönelik "ülke içinde ulusal bir kampanya başlatılmadığını" dile getiren Vseviov, ancak "Estonya ve Estonyalıların uluslararası kampanya ve yardım girişimlerinde yer aldıklarını" ifade etti.

Vseviov, Estonya'nın, Türkiye ile "dayanışma içerisinde" olduğuna işaret ederek, "Türk halkına, hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.