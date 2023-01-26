Estonya, milislerin katılımıyla olağanüstü tatbikata başlıyor

Estonya, paramiliter milis savunma birliğinin "olağanüstü" bir askeri tatbikat gerçekleştireceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 15:30
Estonya, milislerin katılımıyla olağanüstü tatbikata başlıyor
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Estonya, yarın paramiliter milis savunma birliğinin katılacağı "olağanüstü" bir askeri tatbikat başlayacağını bildirdi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Hükümetin kararı uyarınca, Batı bölgesel savunma bölgesinin Pärnu, Saaremaa ve Lääne milis birimlerinden 830 personel tatbikata katılmak üzere çağrıldı. Tatbikatlar 26-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek" denildi.

Tatbikatın, "savaşa hazır olma" durumunu test etmek için gerçekleşeceği belirtildi.

Tatbikatlar sırasında, hükümet tarafından karar alınmasından hızlı tepki gücü yedeklerinin toplanmasına kadar emir komuta zincirinin performansı değerlendirilecek. 

Hükümet ayrıca, bölgesel savunma birimlerinin muharebe görevlerini yerine getirme pratiği yapacağını bildirdi.


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