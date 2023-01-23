Estonya, Rus büyükelçinin ülkeden ayrılacağını bildirdi
Estonya Dışişleri Bakanlığı, ülkede bulunan Rus Büyükelçi'nin Tallinn'den ayrılacağını bildirdi.
Estonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istediği anımsatıldı.
Açıklamada, "Rusya ile ilişkilerde eşitlik ilkesine bağlıyız. Bu da Rus Büyükelçisi'nin Estonya'nın Rusya Büyükelçisi ile aynı zamanda ülkemizden ayrılacağı anlamına gelmektedir" ifadesi kullanıldı.
Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya'nın adımları, yaklaşık bir yıldır egemenliği ve hepimizin güvenliği için mücadele eden Ukrayna'ya destek vermekten bizi vazgeçiremeyecek" değerlendirmesinde bulundu.
NE OLMUŞTU?
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Margus Laidre'nin ülkeyi terk etmesini istemişti.
Bu kararın "dostça olmayan" adım olduğu belirtilmiş ve bunun üzerine Laidre'nin Bakanlığa çağrıldığı kaydedilmişti.
Estonya Dışişleri Bakanlığı, 11 Ocak'ta Rusya'dan ülkede bulunan diplomatik personel sayısını 1 Şubat'a kadar 8 kişiye indirmesini talep etmişti.
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