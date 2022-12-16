ABD'den Estonya'ya askeri sevkıyat: Piyadeler konuşlandı

16 Aralık 2022 Cuma, 14:40

ABD Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir piyade bölüğünün Estonya'ya ulaştığı bildirildi.

Estonya Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD ordusuna ait bir piyade bölüğü, Estonya'nın 2. Piyade Tugayı'nın bir parçası olarak görev yapmak üzere Estonya'ya ulaştı.

Estonya 2. Piyade Tugayı Komutanı Albay Mati Tikerpuu, "ABD Ordusu bölüğünün yanı sıra, yeni manevra birliğini tugaya entegre etmemizi sağlayan tabur komuta yeri de geldi. Bu sayede sadece ortak tatbikatlar yapmakla kalmayacak, aynı zamanda birliğin muharebe kabiliyetini de arttırmış olacağız" dedi.

Tikerpuu, Estonya'ya ABD'li birliklerin gerçekleştirilen ikili anlaşma kapsamında geldiğini sözlerine ekledi.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, daha önce ABD'den Estonya'ya bir piyade bölüğünün yanı sıra HIMARS sistemlerinin de geleceğini söylemişti.