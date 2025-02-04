Estonya, vatandaşlarını yiyecek ve su stoklamaları konusunda uyardı

Yayınlanma: 04.02.2025 - 13:22

Güncelleme: 04.02.2025 - 13:22

Estonya hükümeti, ülkenin 8 Şubat'ta Rusya ile paylaştığı enerji sisteminden çekileceği nedeniyle olası elektrik kesintilerine karşı vatandaşlara gıda, su, ilaç, alternatif aydınlatma kaynakları stoklamalarını tavsiye etti.

Uyarı, Estonya haber kuruluşu ERR tarafından ülkenin Risk Önleme Bürosu'na dayandırılarak bildirildi.

Estonya, NATO ve AB üyesi olan komşuları Letonya ve Litvanya ile birlikte, Moskova ile enerji bağlarını kesme çabalarının bir parçası olarak kıta Avrupası elektrik şebekesine geçmeye hazırlanıyor.

Estonya'daki Tartu Su İşleri Başkanı Toomas Kapp'a göre, ENTSO-E olarak bilinen alternatif Avrupa elektrik şebekesine bağlanırken kablo arızaları veya trafo merkezi yangınları gibi sorunlar beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir. Ancak Kapp, sistemin öngörülemeyen durumların üstesinden gelebileceğinden emin olduğunu ifade etti.

Estonya şu anda Belarus, Rusya, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın güç sistemlerini birbirine bağlayan bir elektrik şebekesi olan BRELL'in bir parçası. Bu ülkeler 2001 yılında yapılan bir anlaşma ile elektrik alışverişinde bulunmayı ve acil durumlarda birbirlerine destek olmayı taahhüt etmişlerdi.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, daha önce yaptığı açıklamada BRELL'den çıkışın ardından en kötü senaryoda 72 saate varan elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini belirtmişti. Estonya'nın her türlü sonuca hazırlıklı olduğunu vurgulayan Michal, dikkatli planlama yapmanın ve sükuneti korumanın önemine dikkat çekti.

Estonya, Letonya ve Litvanya'nın BRELL'den ayrılma ve ENTSO-E'ye bağlanma kararı 2018 yılında alındı.