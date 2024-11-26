Estonya'daki zincirleme trafik kazasında 12 İngiliz askeri yaralandı

Yayınlanma: 26.11.2024 - 00:29

Güncelleme: 26.11.2024 - 00:29

Sky News'ta yer alan habere göre Estonya'da NATO görevinde bulunan İngiliz askerleri, 22 Kasım'da 3 minibüsle Rusya sınırına yakın bir noktadan Tapa kentindeki askeri üsse hareket etti.

Bir kavşak noktasında Estonyalıların kullandığı 2 sivil aracın çarpışmasıyla başlayan zincirleme kazaya İngiliz askerlerini taşıyan 3 minibüs ile 1 sivil araç daha dahil oldu.

6 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda toplamda 6 aracın karıştığı kaza sonucunda 12 İngiliz askeri ile 5 Estonyalı sivil yaralandı.

Yaralananlar hastaneye kaldırılırken, askerlerden 8'i tedavisinin devamı için 24 Kasım'da askeri nakliye uçağıyla İngiltere'ye getirildi.

Birmingham kentindeki Queen Elizabeth Hastanesi'ne nakledilen 8 personelden 5'inin taburcu edildiği belirtildi.

Sky News'e konuşan bir Savunma Bakanlığı sözcüsü, "CABRIT Operasyonu kapsamında Estonya'da bulunan bazı İngiliz askerleri, 22 Kasım'da yaşanan bir trafik kazasında yaralandı. Estonya'daki hastanede yapılan tedavilerinin ardından yaralı personelden 8'i, Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı C-17 tipi uçakla İngiltere'ye getirildi." ifadelerini kullandı.

NATO'nun CABRIT Operasyonu kapsamında Estonya'da yaklaşık 900 İngiliz askeri görev yapıyor.