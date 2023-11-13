Estonya'dan İsrail'e soğuk duş: Endişe duyuyoruz

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirterek, "Ancak Gazze'deki insani durum konusunda endişe ve kaygı duyuyoruz. Sivil halkı desteklemeliyiz. Bu kapsamda Avrupa Birliği'nin (AB) ortak bir tutum sergilemesinden ve ayrıca destek için fon sağlamasından dolayı mutluyum" dedi.

AA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 15:21
Estonya'dan İsrail'e soğuk duş: Endişe duyuyoruz
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Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

AB'nin sivil toplumu destekleyen en büyük bağışçılardan olduğunun altını çizen Tsahkna, "Dolayısıyla bu desteği hayata geçirmemiz ve bu bölgede daha az sivil kayıp yaşanmasını sağlamamız önemlidir" ifadesini kullandı.

Tsahkna, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu kaydederek, "Ancak Gazze'deki insani durum konusunda endişe ve kaygı duyuyoruz. Sivil halkı desteklemeliyiz. Bu kapsamda AB'nin ortak bir tutum sergilemesinden ve ayrıca destek için fon sağlamasından dolayı mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in uluslararası hukuka ve insancıl hukuka uygun şekilde kendisini koruması gerektiğini vurgulayan Tsahkna, "sivil ve masum insanları" bölgeden çıkarmak için çalışılması gerektiğini söyledi.


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