Finlandiya ile Estonya arasındaki gaz transferi durdu

Yayınlanma: 10.10.2023 - 15:40

Güncelleme: 10.10.2023 - 15:40

Finlandiya ile Estonya arasındaki doğalgaz boru hattı olağan dışı basınç düşüşü nedeniyle kapatıldı.

Açıklamada, Finlandiya'nın gaz tedarikinin Inkoo ve Hamina sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalleri aracılığıyla güvence altına alındığı aktarıldı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, doğalgaz tüketiminin yüksek seyredeceği kış aylarına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Terminaller, önümüzdeki kış da dahil olmak üzere Finlandiya'nın ihtiyaç duyduğu gazı sağlayacak kapasite ve kabiliyete sahiptir. Piyasa oyuncularına, Inkoo veya Hamina LNG terminalleri üzerinden ihtiyaç duydukları gaz tedarikini sağlamaları talimatı verilmiştir. Böylece önümüzdeki kış sezonunda gaz tedarikinin sürekliliği güvence altına alınmıştır."

KONU ARAŞTIRILIYOR

Açıklamada, olağan dışı basınç düşüşünün boru hattındaki hasar ve bundan kaynaklanan sızıntı nedeniyle olabileceği vurgulanarak, "Boru bölümü hasar görmüşse, ortaya çıkan olası gaz sızıntısı boru hattı izole edildiğinde ve vanalar kapatıldığında durdurulmuştur. Konu araştırılmaktadır" denildi.

Estonyalı operatör Elering'in açıklamasında da "Kapatılmadan önce Balticconnector, Finlandiya'dan Estonya'ya gaz taşıyordu. Finlandiya'dan gelen gazın çoğu da Letonya'ya iletiliyordu." bilgisi paylaşıldı.

Ticari kullanıma 1 Ocak 2020'de açılan ve arz talep dengesine göre çift yönlü akış sağlanan boru hattıyla günde 7,2 milyon metreküp gaz iletiliyor.