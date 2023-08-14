Etna Yanardağı'nda patlama: THY seferleri durduruldu

Yayınlanma: 14.08.2023 - 14:00

Güncelleme: 14.08.2023 - 14:19

Etna Yanardağı'nda patlama meydana gelmesinin ardından THY uçuşları durduruldu.

THY'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İtalya’nın güneyinde bulunan Etna Yanardağı’nda meydana gelen patlamanın ardından bugün icra edilmesi planlanan TK1395 ve TK1396 sefer numaralı İstanbul-Katanya-İstanbul seferleri geçici süreyle durduruldu. İlgili uçuşlarda bulunan yolcularımızın mağdur olmaması için bugün TK6880 ve TK6881 sefer sayılı ilave Palermo uçuşları planlanmıştır" denildi.