Etna Yanardağı'nda patlama: THY seferleri durduruldu
İtalya'nın güneyinde bulunan Etna Yanadağı'nda meydana gelen patlamanın ardından Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Katanya seferleri geçici olarak durduruldu.
Etna Yanardağı'nda patlama meydana gelmesinin ardından THY uçuşları durduruldu.
THY'DEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İtalya’nın güneyinde bulunan Etna Yanardağı’nda meydana gelen patlamanın ardından bugün icra edilmesi planlanan TK1395 ve TK1396 sefer numaralı İstanbul-Katanya-İstanbul seferleri geçici süreyle durduruldu. İlgili uçuşlarda bulunan yolcularımızın mağdur olmaması için bugün TK6880 ve TK6881 sefer sayılı ilave Palermo uçuşları planlanmıştır" denildi.
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