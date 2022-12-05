Europol'ün 'para aklama' operasyonunda 2 bin 469 kişi gözaltına alındı
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda 25 ülkede gerçekleşen kara para aklama ve para kuryelerine yönelik operasyonda 2 bin 469 kişinin gözaltına alındığı, 8 bin 755 para kuryesinin tespit edildiği bildirildi.
Europol'den yapılan yazılı açıklamada, para aklayan ve kuryeleri işe alan 222 kişi ve 8 bin 755 para kuryesinin tespit edilerek 2 bin 469 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yaklaşık 1800 farklı banka ve kurumun destek verdiği operasyonda 4 bin 89 şüpheli işlemden 17,5 milyon avro "kara para"nın ele geçirildiği kaydedildi.
Avrupa Bankacılık Federasyonu (EBF), Avrupa Birliği Adli İşbirliği Kurumu (Eurojust) ve Interpol'ün de destek verdiği operasyonda, AB üyesi ülkelerin güvenlik güçlerinin yanı sıra İngiltere, ABD, Singapur, Hong Kong ve Moldova güvenlik birimlerinin de yer aldığı ve bu ülkelerde 1648 adli soruşturmanın yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Masum kişilerin "para aklama" suçuna alet olmasını engellemek isteyen Europol, bugünden itibaren sosyal medya üzerinden "#DontBeaMule" (kurye olma) etiketiyle farkındalık oluşturmaya çalışacak.
Europol, "para aklama" suçuyla mücadele amacıyla "Avrupa Para Kuryesi Operasyonu" (European Money Mule Action) adıyla daha önce de 7 operasyon gerçekleştirmişti.
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