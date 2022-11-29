'Süper kartel' uluslararası Europol operasyonuyla çökertildi
İngiliz uyuşturucu baronunun liderliğini yaptığı 'süper kartel', çeşitli Avrupa kentlerinde ve Dubai'de 49 kişinin tutuklanmasıyla çökertildi.
DailyMail'in haberine göre uluslararası operasyonda, 30 ton uyuşturucu madde, çeteye ait lüks arabalar ve villaların yanında para yığınları da dahil olmak üzere 21,7 milyon Sterlin (486,24 milyon TL) değerinde mala el konuldu.
İspanyol polisi, örgüt liderinin tutuklama çabalarının ardından Costa del Sol'daki eski üssünü terk ederek Kinahan organize suç örgütünün bulunduğu Dubai'ye kaçan bir 'İngiliz vatandaşı' olduğunu açıkladı. Uyuşturucu baronu, daha sonra Dubai'de tutuklandı.
İspanyol polisi, Marbella, Madrid ve Barselona kentlerinde, bir dizi villaya baskın düzenledi ve Costa del Sol bölgesinde, İngiltere uyruklu başka birisini daha tutukladı.
Avrupa Birliği polis teşkilatı (Europol), yaptığı açıklamada, uluslararası operasyonun Fransa, Belçika ve Hollanda'daki tutuklamaları da içerdiğini söyledi.
Europol, "Yüksek değerli hedefler olarak kabul edilen uyuşturucu tacirleri, bir araya gelerek Avrupa'daki uyuşturucu madde ticaretinin yaklaşık üçte birini kontrol eden ve 'süper kartel' adını verdiğimiz organizasyonu oluşturuyor" dedi.
Europol tarafından yayınlanan videoda, aralarında ABD Uyuşturucuyla Mücadele Birimi ve İspanyol Guardia Civil'in de bulunduğu polislerin şüphelileri tutukladıkları, lüks arabalara ve gizli para zulalarına el koydukları görülüyor.
Avrupa Polis Teşkilatı Europol, 8 ila 19 Kasım tarihleri arasında Avrupa çapında yapılan baskınların, geçen yıl organize suç şebekeleri tarafından kullanılan sofistike şifreli telefonların polis tarafından hacklenmesini sayesinde gerçekleştiğini belirtti.
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