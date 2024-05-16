Eurovision birincisi Nemo'dan hükümete çağrı: 'Üçüncü cinsiyeti tanımalıyız...'

Yayınlanma: 16.05.2024 - 15:42

Güncelleme: 16.05.2024 - 15:42

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsviçre’yi The Code adlı şarkısıyla temsil ederek, yarışmada 591 puanla birinci olan Nemo ismiyle bilinen Nemo Mettler, İsviçreli yetkilileri resmi belgelerde LGBT+ ve “üçüncü cinsiyet seçeneği” tanımlamalarına izin verme çağrısında bulundu.

Nemo, “İsviçre'de üçüncü cinsiyet için bir giriş yok. Ve bence bu kesinlikle kabul edilemez. Bunu değiştirmemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Nemo, kendini LGBT+ olarak tanımlayan kişilerin hakları hakkında konuşmak üzere İsviçre Adalet Bakanı Beat Jans ile bir telefon görüşmesi ayarlamayı umduklarını söyledi.

Nemo, “Siyasetimizde de temsil edilmeye ihtiyacımız var. İnsanların görüldüklerini hissetmeleri gerçekten çok önemli” dedi.

Beat Jans'ın sözcüsü, bakanın, Nemo'ya gönderdiği bir kısa mesajla sözlerine yanıt verdiğini ve görüşmeye istekli olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Sözcü, “Pazar günü Jans Nemo'ya telefonla ulaşmaya çalıştı ve ayrıca bir toplantıdan sonra niyetini teyit etmek ve tebrik etmek için şarkıcıya mesaj attı. Her iki taraf da şu anda uygun bir tarih arıyor” dedi.



