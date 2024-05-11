Eurovision finalinde gözler İsveç'te: İsrail protestoları devam ediyor

Yayınlanma: 11.05.2024 - 11:27

Güncelleme: 11.05.2024 - 11:27

İsveç'in Malmö kenti, İsrail'in katılımıyla ilgili artan siyasi protestoların ortasında bugün yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finaline hazırlanıyor. Bu yıl 68'incisi düzenlenecek olan yarışma, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü yoğun askeri harekâtın arka planında gerçekleşiyor.

Eurovision Şarkı Yarışması, Avrupa Yayın Birliği tarafından her yıl düzenlenen ve çoğunlukla Avrupalı ülkelerinden katılımıyla gerçekleşen uluslararası şarkı yarışması olarak siyasi gerilimin odak noktası haline geldi. Malmö'deki protestocular hem internet üzerinden hem de sokaklarda İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını talep ediyor.

100 BİN ZİYARETÇİ

"Hurricane" adlı şarkısıyla yarışan 20 yaşındaki İsrailli sanatçı Eden Golan da cumartesi günkü finalde öne çıkanlar arasında yer alıyor. Favoriler listesinde 24 yaşındaki İsviçreli rapçi ve şarkıcı Nemo'nun davul-bas, opera, rap ve rock'ı harmanladığı ve ikili olmayan bir birey olarak yolculuğunu yansıttığı "The Code" da yer alıyor. Diğer en iyi yarışmacılar arasında Fransa, Hollanda, İtalya, Ukrayna ve İrlanda'dan katılımlar yer alırken, Spotify'ın akış verileri ev sahibi ülke İsveç'e güçlü bir destek olduğunu gösteriyor.

Dünyanın en büyük canlı müzik etkinliği olan yarışma, İsveç'in üçüncü büyük şehrine tahminen 100.000 ziyaretçi çekerken, Avrupa ve ötesinde milyonlarca kişi de yarışmayı izledi.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Gazze'deki eylemleri nedeniyle İsrail'in yarışma dışı bırakılması çağrılarına rağmen, Eurovision organizatörleri yarışmayı siyaset dışı tutma konusundaki tutumlarını sürdürdüler. Ancak İsrail'den, başlangıçta 7 Ekim saldırısına atıfta bulunan şarkı sözlerini değiştirmesini istediler.

Değiştirilen sözler İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verirken, Golan'ın yarı final performansı sırasında yuhalamalar ve tezahüratlar da dahil olmak üzere karışık tepkilere rağmen etkinlik devam etti.

Malmö'nün merkezinde, aralarında Greta Thunberg'in de bulunduğu 10,000'den fazla Filistin yanlısı aktivist barışçıl bir protesto düzenledi.

ÇİFTE STANDART

Cumartesi günü şehirde alternatif bir "soykırımsız şarkı yarışması" müzik festivaline denk gelecek şekilde başka protestoların da düzenlenmesi bekleniyor. Tartışmalar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Eurovision'dan dışlandığı ve Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından çifte standart suçlamalarına yol açtığı bir önceki yılın yankılarını taşıyor.

Büyük finalde, her yarı finalden onar yarışmacı, "büyük beşli" (İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya) ve ev sahibi İsveç olmak üzere 26 yarışmacı yer alacak.