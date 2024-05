İsrail, protestoların ortasında Eurovision’da finale kaldı

Yayınlanma: 10.05.2024 - 15:28

Güncelleme: 10.05.2024 - 15:28

İsrail, İsveç'in Malmö kentinde yarın düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışmasının finalinde mücadele etmeye hak kazandı.

Bu yıl İsrail'in Eurovision'a katılımı ve seçilen şarkı, birçok ülkede protestolara neden olurken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ülkeyi temsil eden sanatçı Eden Golan’ı tebrik ederek, “Gururla ve etkileyici bir şekilde sadece Eurovision'da yarışmakla kalmıyor, aynı zamanda çirkin bir antisemitizm dalgasına karşı başarıyla yarışıyor ve İsrail'i onurlu bir şekilde temsil ederek buna karşı duruyorsun. Seninle gurur duyuyoruz” dedi.

Ünlü sanatçı Sertab Erener ise dün gece 21 yıl önce yarışmayı kazandığı 'Every Way That I Can' şarkısını tekrar seslendirdi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

İsrail’in yarışmaya katılması tartışmalara neden olmuş, Ocak ayında Finlandiyalı sanatçılar İsrail’in yarışmadan men edilmesini istemişti. Avrupa Yayın Birliği, davetlilerin Filistin bayrağı ile içeriye alınmayacağını duyurmasının ardından çarşamba günü düzenlenen yarı finalde yarışmaya daha önce katılmış Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade sahneye bileğinde Filistin kefiyesiyle ile çıkmıştı.

Yarışmada İrlandayı temsil eden Bambie Thug ise, yarı final öncesi gazetecilere verdiği röportajında, Avrupa Yayın Birliği'nin performansları sırasında kostümlerinde siyasi herhangi bir motifin bulunmayacağı konusunda uyarıda bulunduğunu ifade etmişti.