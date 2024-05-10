İsrail, protestoların ortasında Eurovision’da finale kaldı

İsrailli şarkıcı Eden Golan, halk oylamasının ardından Eurovision Şarkı Yarışması'nın finaline katılmaya hak kazandı.

DHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 15:28
İsrail, protestoların ortasında Eurovision’da finale kaldı
Abone Ol google-news

İsrail, İsveç'in Malmö kentinde yarın düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışmasının finalinde mücadele etmeye hak kazandı.

Bu yıl İsrail'in Eurovision'a katılımı ve seçilen şarkı, birçok ülkede protestolara neden olurken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ülkeyi temsil eden sanatçı Eden Golan’ı tebrik ederek, “Gururla ve etkileyici bir şekilde sadece Eurovision'da yarışmakla kalmıyor, aynı zamanda çirkin bir antisemitizm dalgasına karşı başarıyla yarışıyor ve İsrail'i onurlu bir şekilde temsil ederek buna karşı duruyorsun. Seninle gurur duyuyoruz” dedi.

Ünlü sanatçı Sertab Erener ise dün gece 21 yıl önce yarışmayı kazandığı 'Every Way That I Can' şarkısını tekrar seslendirdi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

İsrail’in yarışmaya katılması tartışmalara neden olmuş, Ocak ayında Finlandiyalı sanatçılar İsrail’in yarışmadan men edilmesini istemişti. Avrupa Yayın Birliği, davetlilerin Filistin bayrağı ile içeriye alınmayacağını duyurmasının ardından çarşamba günü düzenlenen yarı finalde yarışmaya daha önce katılmış Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade sahneye bileğinde Filistin kefiyesiyle ile çıkmıştı.

Yarışmada İrlandayı temsil eden Bambie Thug ise, yarı final öncesi gazetecilere verdiği röportajında, Avrupa Yayın Birliği'nin performansları sırasında kostümlerinde siyasi herhangi bir motifin bulunmayacağı konusunda uyarıda bulunduğunu ifade etmişti.


israil haberleri eurovision haberleri final haberleri

İlgili Haberler

Eurovision'da Sertab Erener fırtınası esti

Eurovision'da Sertab Erener fırtınası esti
Eurovision 2024 ne zaman? Eurovision 2024 bu yıl hangi ülkede yapılacak?

Eurovision 2024 ne zaman? Eurovision 2024 bu yıl hangi ülkede yapılacak?
Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision yayını sırasında İsrail’i protesto etti

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision yayını sırasında İsrail’i protesto etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Özgür Özel, Erdoğan’a sunduğu dosyayı açıkladı: 'Bunu ilk kez söylüyorum…'

Son Dakika... Özgür Özel, Erdoğan’a sunduğu dosyayı açıkladı: 'Bunu ilk kez söylüyorum…'
İnci Taneleri’nde abla kardeş yıllar sonra buluştu

İnci Taneleri’nde abla kardeş yıllar sonra buluştu
AKP'li Mustafa Varank ile CHP'li Veli Ağbaba arasında 'Şatafat' tartışması

AKP'li Mustafa Varank ile CHP'li Veli Ağbaba arasında 'Şatafat' tartışması
Adli kontrolle serbest kalan Kalben’den ilk açıklama

Adli kontrolle serbest kalan Kalben’den ilk açıklama
İsrail basını iddia etmişti: Ticaret Bakanı’ndan açıklama geldi!

İsrail basını iddia etmişti: Ticaret Bakanı’ndan açıklama geldi!
‘Yüzüklerin Efendisi’ serisi yeni filmiyle geri dönüyor

‘Yüzüklerin Efendisi’ serisi yeni filmiyle geri dönüyor
Emsal olacak bir karar: Kiracıya 55 günde jet tahliye!

Emsal olacak bir karar: Kiracıya 55 günde jet tahliye!
Afra Saraçoğlu’nun ödül töreninde ilginç anlar: Temastan kaçındı!

Afra Saraçoğlu’nun ödül töreninde ilginç anlar: Temastan kaçındı!