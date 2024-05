Eurovision'da Sertab Erener fırtınası esti

Yayınlanma: 10.05.2024 - 13:17

Güncelleme: 10.05.2024 - 13:17

İsveç’in Malmö kentinde 68’inci kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, bu sene ikinci yarı final sahnesinde Sertab Erener’i ağırladı. Sertab Erener’in bu önemli gecede stilistliğini Şeyda Sözüer üstlenirken, sahnede giydiği kıyafeti, son yıllarda global starların da tercihi olan, Hamburg doğumlu Türk tasarımcı Tayfun Kaba tasarladı. Sertab Erener ile birlikte provalarını tamamlayan Tayfun Kaba’nın özel tasarım kıyafeti, ilk defa 9 Mayıs akşamı Malmö Arena sahnesinde seyirciler ve sevenleri ile buluştu.

Eurovision'da daha önceki yıllarda ülkesine birincilik getiren ve bugün hala performanslarıyla akıllardan silinmemiş isimler yarı final sahnelerinde yer alıyor. Sertab Erener de, 9 Mayıs akşamında gerçekleşen ikinci yarı finalde, ‘Everyway That I Can’ şarkısı ile sahnede yerini aldı.

Sertab Erener, 2003 yılında Riga, Letonya’dan ülkesine getirdiği birincilikle, Eurovision’un seyrini değiştirdi. Unutulmayacak bir kareografi ile buluşturulan ‘Everyway That I Can’ şarkısı, yarışmaya etkisi ve ikonikliği düşünüldüğünde, bugün hala neden dinlendiğini kanıtlar nitelikte. Birinciliğini takip eden yıllarda Türkiye başta olmak üzere, Yunanistan ve Doğu Avrupa’da müzik listelerinden inmeyen ‘Everyway That I Can’, aynı zamanda 3 hafta boyunca İsveç’te en çok dinlenen şarkı oldu. Sertab Erener’in şarkısı, bugün hala ‘En İyi Eurovision Katılımları’ (Best Eurovision Entries) arasında yer almakta.