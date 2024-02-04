Eurovision'a İsrail çağrısı: 'Men edilsin'

Yayınlanma: 04.02.2024 - 17:37

Güncelleme: 04.02.2024 - 17:38

İsrail'in Gazze'yi işgali nedeniyle müzik yarışması Eurovision'dan diskalifiye edilmesine yönelik çağrılar artıyor.

2022'de Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle alınmadığı yarışmayı, Ukraynalı müzisyenler halk oylamasında elde ettikleri büyük başarıyla kazanmıştı.

Yarışmanın 2024 ayağındaysa İsrail'in Gazze'ye saldırılarının etkisi artıyor.

Mayısta İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek yarışma öncesinde İsveçli binden fazla müzisyen, yarışmanın organizatörü Avrupa Yayıncılık Birliği'ne (EBU) açık mektup yazdı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Gazze'deki insani felakete dikkat çekilen açıklamada, EBU "ikiyüzlülükle" suçlandı.

Finlandiyalı sanatçılar da ülkenin kamu yayımcısı Yle'ye başvururak, kurumdan EBU'ya baskı yapmasını istemiştı.

Fin sanatçılar, "savaş suçları işleyen ve askeri işgale devam eden bir ülkenin, müziği kullanarak imajını temizlemesine izin verilmemesi gerektiğini" vurgulamıştı.

İRLANDA, İSVEÇ, NORVEÇ...

İrlanda devlet televizyonu RTE'ye konuyla ilgili 500'e yakın e-post gönderilirken, İsrail'in yarışmaya katılması durumunda İrlanda'nın organizasyondan çekilmesi istendi.

Norveç'in başkenti Oslo'da da Filistin destekçileri yarı çıplak şekilde devlet televizyonu NKR binasının önünde toplanarak İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesini istedi.

İzlanda devlet televizyonu RUV'un geçen hafta yayımladığı açıklamadaysa, bu yılki yarışmaya katılıp katılınmayacağına ilişkin kararın daha sonra verileceği ifade edilmişti.

Ulusal seçim sürecini tamamlayan İzlanda'yı bu yıl yarışmada Filistin kökenli bir şarkıcının temsil etmesine karar verilmişti.

İsrail'in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo, geçen ay ülkesine yönelik gelen tepkilere yanıt vererek, "İsrail' boykot çağrısı yapmak Hamas'a destek vermektir. Siyaseti Eurovision'ın dışında tutun" ifadelerini kullanmıştı.

Eurovision'u organize eden EBU ise İsrail kamu yayımcısı KAN'ın yarışmaya katılmak için bütün şartları yerine getirdiğini ve organizasyonda yer almaması için bir neden bulunmadığını savunuyor.