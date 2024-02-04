Konsolosun oğlu polise çarptı, dokunulmazlık verilmedi: Akıllara Yunus Emre Göçer geldi

Yayınlanma: 04.02.2024 - 16:15

Güncelleme: 04.02.2024 - 16:15

ABD'nin Miami kentinde, İsrail idari konsolosu Eli Gil'in 19 yaşındaki oğlu Avraham Gil, ehliyetsiz olarak motosiklet kullandığı sırada polise çarpmasının ardından gözaltına alındı.

Trafikte beklemekten nefret ettiği için araçların arasından geçen Gil'e, polise karşı mukavemet gösterme ve görev başındaki memuru kasten yaralama suçlamaları yöneltildi.

Gil, suçlamalardan babasının diplomatik statüsünü kullanarak kurtulabileceğini düşündü ancak işler istediği gibi olmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Gil'i "yabancı diplomatlara tanınan dokunulmazlık"lardan yararlanmaya uygun görmedi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İsrailli bir konsolosluk görevlisinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak söz konusu şahsın hukuki veya cezai dokunulmazlık hakkına sahip olmadığını teyit edebiliriz" ifadeleri yer aldı.

Dur ihtarına uymadığı polisten özür dileyen 19 yaşındaki gencin, 26 Şubat'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

AKILLARA YUNUS EMRE GÖÇER GELDİ

30 Kasım'da İstanbul'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde meydana gelen kazada Yunus Emre Göçer’in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobil arkadan çarpmıştı.

Kazadan sonra kaldırıldığı hastanede Göçer yaşamını yitirirken Mahmud ülkeden kaçmış ve daha sonra mahkeme tarafından kusurlu bulunduğu davada mahkeme sanığa “taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl hapis cezası verirken takdiri indirim uyguladı, cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü. Bu cezayı 27 bin 300 lira adli para cezasına da çeviren mahkeme, sanığın ehliyetine 6 ay el konulmasını karar vermişti.