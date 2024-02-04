Kuzey İrlanda'da bir ilk: Sinn Fein lideri başbakan oldu

Yayınlanma: 04.02.2024 - 16:43

Güncelleme: 04.02.2024 - 16:43

Kuzey İrlanda'da, İrlanda Devrimci Ordusu'nun (IRA) siyasi uzantısı olarak görülen Sinn Fein'in lideri Michelle O'Neill, başbakanlık makamına denk gelen Birinci Bakan olarak seçildi.

Milletvekilleri, ilk kez İrlanda milliyetçisi bir ismi Birinci Bakan olarak atadı.

İKTİDARIN DİĞER İSMİ EMMA LITTLE-PENGELLY

1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Barış Anlaşması (Belfast Anlaşması) uyarınca, iktidarın 'birlik' ve 'bağımsızlık' yanlıları arasında paylaşılması öngörülüyor. Bu kapsamda Michelle O'Neill, iktidarı İngiltere yanlısı Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) Birinci Bakan Yardımcısı (Başbakan yardımcısı) Emma Little-Pengelly ile paylaşacak. Hayırlı Cuma Anlaşmasına göre, hükümeti kuracak olan iki partinin de yetkileri eşit.

'YENİ BİR ŞAFAĞIN TEMSİLCİSİ'

Kuzey İrlanda Parlamentosu'nda milletvekillerine seslenen 47 yaşındaki O'Neill, "Bu, yeni bir şafağı temsil eden tarihi bir gün" dedi. "Herkese eşit hizmet edeceğim ve herkesin başbakanı olacağım" ifadelerini kullanan O'Neill, "Çatışmalar sırasında istisnasız olarak kaybedilen tüm hayatlar için üzgünüm" sözleriyle devam etti.

Kuzey İrlanda’da yıllarca süren ve kraliyet yanlısı protestanlarla İrlanda milliyetçisi Katolikler arasındaki savaş, Kuzey İrlanda ve İrlanda hükümetleri arasında imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile son bulmuştu. Anlaşma kapsamında IRA silah bırakmayı kabul etti, İngiltere de IRA mahkumlarını serbest bıraktı.

Kuzey İrlanda'dan askerlerini çekti ve Kuzey İrlanda'ya özerk yönetim hakkı verildi.