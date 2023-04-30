Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya hesap verecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Terör devletinin (Rusya) yaptıklarının hesabını bir an önce vermesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2023 - 13:25
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya hesap verecek
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın Uman kentinde Rusya’nın düzenlediği roket saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Roket saldırısında aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Zelenski, saldırıyı düzenleyenlerin hesap vereceğini ifade ederek, “Terör devletinin yaptıklarının hesabını bir an önce vermesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu tür füze saldırılarını hazırlayan herkes, cinayete ortak olacağını bilmelidir. Füzeleri yönlendiren ve fırlatan, uçakları ve gemileri terör için kullanan herkes. Sadece emir verenler değil, hepiniz terörist ve katilsiniz ve hepiniz cezalandırılmalısınız. Uman'daki bu saldırıda 6 çocuk hayatını kaybetti, toplam 23 kişi öldü. Anıları aydınlık olsun. Tüm yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

 


Ukrayna Rusya-Ukrayna Savaşı Volodimir Zelenski

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