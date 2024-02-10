Everest Dağı'nda 'insan dışkısı' tedbiri: Tuvalet torbaları kullanılacak

Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:32

Güncelleme: 10.02.2024 - 12:33

Dünya'nın en yüksek zirvesi olarak kabul edilen Everest Dağı'nın, insanlar tarafından "açık tuvalet" haline geldiği uyarısında bulunuldu.

Yetkililer, Himalaya bölgesinde üç ton insan dışkısı biriktiğine inanıyor.

Pasang Lhamu kırsal belediyesi başkanı Mingma Sherpa, hayal kırıklığına uğradığını ifade ederek, "Dağlarımız kokmaya başladı. Kayaların üzerinde insan dışkısı görüldüğüne ve bazı dağcıların hastalandığına dair şikayetler alıyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil ve imajımızı zedeliyor" açıklamasında bulundu.

Everest Dağı'na tırmanan dağcıların, yetkililer tarafından denetlenecek dışkı torbaları satın almak zorunda kalacakları kaydedildi.

Ortalama olarak bir dağcının, bölgeye günde yaklaşık 250 gram dışkı bıraktığı kaydedilerek, çoğu dağcının da zirveye çıkmak için bölgedeki kamplarda yaklaşık iki hafta geçirdiği belirtildi.

Everest Dağı'nda kirlilik karşıtı bir gruba liderlik eden Chhiring Sherpa, bölgenin temiz kalması gerektiğini vurgulayarak, "Bunu temel alarak, onlara her birini beş ila altı kez kullanabilecekleri iki tuvalet torbası vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.