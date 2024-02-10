Everest Dağı'nda 'insan dışkısı' tedbiri: Tuvalet torbaları kullanılacak

Yetkililer, dünyanın en yüksek zirvesi olarak kabul edilen Everest Dağı'nın artık insanlar tarafından bir "açık tuvalete" dönüştüğünü söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:32
Everest Dağı'nda 'insan dışkısı' tedbiri: Tuvalet torbaları kullanılacak
Abone Ol google-news

Dünya'nın en yüksek zirvesi olarak kabul edilen Everest Dağı'nın, insanlar tarafından "açık tuvalet" haline geldiği uyarısında bulunuldu.

Yetkililer, Himalaya bölgesinde üç ton insan dışkısı biriktiğine inanıyor.

Pasang Lhamu kırsal belediyesi başkanı Mingma Sherpa, hayal kırıklığına uğradığını ifade ederek, "Dağlarımız kokmaya başladı. Kayaların üzerinde insan dışkısı görüldüğüne ve bazı dağcıların hastalandığına dair şikayetler alıyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil ve imajımızı zedeliyor" açıklamasında bulundu.

Everest Dağı'na tırmanan dağcıların, yetkililer tarafından denetlenecek dışkı torbaları satın almak zorunda kalacakları kaydedildi.

Ortalama olarak bir dağcının, bölgeye günde yaklaşık 250 gram dışkı bıraktığı kaydedilerek, çoğu dağcının da zirveye çıkmak için bölgedeki kamplarda yaklaşık iki hafta geçirdiği belirtildi.

Everest Dağı'nda kirlilik karşıtı bir gruba liderlik eden Chhiring Sherpa, bölgenin temiz kalması gerektiğini vurgulayarak, "Bunu temel alarak, onlara her birini beş ila altı kez kullanabilecekleri iki tuvalet torbası vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.


Everest Dağı haberleri insan dışkısı haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat

Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'

Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'
Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde bir ilk!

Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde bir ilk!
Bankalar kredilerini geri çağırdı! İflasın eşiğinde demir çelik devi üretimi durdurdu

Bankalar kredilerini geri çağırdı! İflasın eşiğinde demir çelik devi üretimi durdurdu
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Türkiye’deki Epstein yalısı

Türkiye’deki Epstein yalısı
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Son dakika... Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı!

Son dakika... Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı!
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!