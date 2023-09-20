Evini dördüncü kez ateşe verdi: Komşuları isyanda!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 13:00

Güncelleme: 20.09.2023 - 13:00

İngiltere'nin başkenti Londra'da, itfaiye ekipleri gece yarısı patlama sesleri duyulan 13. kattaki bir apartman dairesi yangınına 60 itfaiyeci ile müdahale etti. Yangında, dairenin bulunduğu katın yarısı yandı.

Dairenin komşuları, kiracının evini daha önce üç kez ateşe verdiğini söyledi.

Komşular, haftada 15 ila 20 kez polise şikayet ettikleri kiracının, daha önce giysilerini ateşe vererek, penceresinden cam şişeler fırlatarak, sabahın erken saatlerinde kapılara vurarak ve zilleri çalarak rahatsızlık verdiğini belirtti.

"Bir keresinde gece yarısı uyuyorduk ve itfaiye geldi. Ne zaman uyusak çok korkuyoruz" ifadesinde bulunan bir komşu, yetkililerin yardımcı olmadığı konusunda isyan etti.