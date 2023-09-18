Seyir halindeki gencin altından scooterını çaldılar

Yayınlanma: 18.09.2023 - 17:46

Güncelleme: 18.09.2023 - 17:46

Şili’de yaşanan bir hırsızlık olayı ‘pes’ dedirtti. Otomobille hareket eden hırsızlar, scooter süren gencin hayatını tehlikeye atmak pahasına skuteri altından çekip aldı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Şili’nin Santiago eyaletine bağlı Conhali’de geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi. Şili basınının aktardığı bilgiye göre, otomobille hareket eden iki hırsız, yolda scooterıyla seyir halinde olan gencin scooterını çaldı. O sırada yere düşen genç yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

CNN Şili’nin haberine göre, hırsızlık olayının ardından konuşan genç, “İşten eve dönüyordum, saatte 20 km hızla geliyordum. Adam vücudunun yarısını hareket halindeki arabadan dışarı çıkardı ve ben hemen geriye doğru gittim. Bu, iki kişinin olduğu bir araçtı, adam vücudunun yarısını çıkardı ve ben hiçbir şey göremedim” dedi.