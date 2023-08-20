Evinin altında aylardır birisinin yaşadığını fark etti

Yayınlanma: 20.08.2023 - 18:01

Güncelleme: 20.08.2023 - 18:01

Kaliforniya'da yaşayan Ashly Guardino, bu ürkütücü anı ve ardından adamın polis tarafından gözaltına alınmasını sosyal medya platformunda paylaştı.

Guardino videoda evinin etrafından gelen tuhaf seslere uyandığını, bakmak için dışarı çıktığında evinin altındaki bir boşluktan "kirli bir kol" uzandığını gördüğünü söylüyor.

Guardino, izleyicilerine "Bu [delikten] evin duvarlarını yoklayan lanet olası bir kolun çıktığını görmenin ne kadar ürkütücü olduğunu biliyor musunuz?" diye anlattı.

"Aylardır burada, bu evin altında yaşayan koca bir herif var"

Daha sonra iki memurun adamı kelepçelediği ve mülkten çıkardığı görüldü.

Olay geçen cumartesi, Guardino'nun Los Angeles'ın güneydoğusundaki Lake Elsioner kentindeki evinde yaşandı.

Guardino o tuhaf sesleri duyduğunda, sesin nişanlısı ve iki çocuğuyla paylaştığı evin çatısını tamir eden ev sahibinden kaynaklandığını düşünmüş.

Profesyonel ev temizlikçisi, "Uyku mahmuru olduğunuzu ve bu delikten bir kolun, kirli bir kolun çıktığını gördüğünüzü hayal edin" dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, bir yabancının mülküne gizlice girip orada yaşamak "phrogging" diye biliniyor.

Adını oradan oraya zıplayan bir kurbağadan alan bu eğilimin, kolluk kuvvetleri için giderek daha yaygın bir sorun haline geldiği bildiriliyor.

Daha sonraki videolarda Guardino şunları söyledi:

"Adam 26 yaşında ve şartlı tahliyedeymiş. Anlaşılan, bebeğinin annesinin evini yakmış"

Guardino, adamın daha önce de yabancıların evlerinin altında yaşamaya çalışan bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti. Guardino, aynı adamın yakalanıp hapse geri gönderilmeden önce kendi evinin karşısındaki evin altında yaşadığını öğrenmiş.

Adamın yaklaşık üç aydır orada olduğunu tahmin eden Guardino, "[Burada] ne kadar kaldığını gerçekten bilmiyorum" dedi.

"Evde bazı tıkırtılar, ıslıklar ve farklı sesler duyduğumuzu hatırlıyoruz"

Guardino, "Ama biz bu seslerin televizyondan, rüzgardan ya da onun gibi bir şeyden" geldiğini düşünerek "bunu öylece görmezden geldik" dedi.

Guardino, polisin adamı "köpek ve silah kullanarak tehdit ettiğini çünkü adamın karşılık vermediğini" söyledi.

"Hiç ses çıkarmıyordu"

Guardino "Polislerse dışarı çıkması için ona bağırıyordu ama o, polisi görmezden geldi" diye ekledi. Adam, yarım saat sonra nihayet çıkmış.

Gönderiye yorum yapanlardan bazıları Guardino'yu ırkçılıkla suçlarken, The New York Post birinin "Kirli, siyah anlamına mı geliyordu?" diye yazdığını kaydetti.

Daha sonraki bir gönderisinde Guardino "Beyaz, siyah veya Meksikalı olması hiç fark etmez... Kolu kirliydi ve bu yüzden koluna kirli dedim" diye belirtti.