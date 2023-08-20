Rüzgar, teleferik koltuğunu uçurdu: 3 kişi yaralandı
Kayak merkezinde etkili olan rüzgar, teleferik koltuğunu üzerindekilerle birlikte uçurdu. Teleferikteki 3 kayakçı, koltuğun uçması sebebiyle yaralandı.
Avustralya'nın Thredbo kayak merkezinde rüzgarın kayak teleferiğindeki koltuğundan birini koparmasının ardından üç kayakçı yaralandı.
Teleferiğin kopan koltuğunda bulunan 20'li yaşlarındaki iki kadın bellerinden, 20'li yaşlarındaki bir erkek ise yüzünden yaralandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde devriye yetkililerinin yaralılara yardım ettiği ve koltuğun kara saplandığı görüldü.
The Guardian'ın aktardığına göre olayın teleferik sandalyesi en yüksek noktadaki istasyona yaklaşınca güçlü rüzgarlar sebebiyle meydana geldiğine inanılıyor.
Thredbo kayak merkezi, "Kaza, kimsenin olmadığı bir yerde meydana gelmiştir" açıklamasında bulundu.
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