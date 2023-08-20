Sığınmacı gemisine ilan verildi: 'Geceliği 3 bin TL'

Yayınlanma: 20.08.2023 - 12:40

Güncelleme: 20.08.2023 - 12:56

İngiliz hükümetinin düzensiz göçmenleri yerleştirdiği ancak daha sonra lejyonella bakterisinin tespit edildiği "Bibby Stockholm" mavnası boşaltıldı.

BBC'de yer alan habere göre, ismi açıklanmayan bir kişi rezervasyon sitesi booking'de sığınmacı gemisine ilişkin sahte bir ilan hazırladı.

"Sauna dahil geceliği 86 sterlin (yaklaşık 3 bin TL)" ilanı veren şahıs, rezervasyon sitesinden atılırken "İlanı şaka olsun diye yaptım. Ciddiye alacaklarını düşünmedim" ifadesinde bulundu.

İlan bilgilerinde, "sahil manzaralı çift kişilik odada, ertesi gün kahvaltı ve sauna dahil olmak üzere bir gece 86 sterlin (mevcut kur ile 2 bin 968 TL)" açıklaması yer aldı.

Açıklamaya ayrıca, "Gemide her sabah serpme, Amerikan veya vejeteryan kahvaltı mevcuttur" notu düşüldü.

İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bibby Stockholm gemisi, kamu rezervasyonları için hazır hale getirilmedi" denildi.