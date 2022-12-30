Evinin bacasına sakladığı birikimleri kül oldu

30 Aralık 2022 Cuma, 10:57

İtalya'nın başkenti Roma'da, hırsızlardan endişelenen Mario, devlet tarafından çıkarılan tahviller için yaz aylarında bacayı saklama yeri olarak kullandı.

Kış ayları gelip havalar soğuyunca tahvillerin yerini değiştirip şömineyi yakıyordu. Ancak bu yıl Mario'nun eşi, farkında olmadan şömineyi Noel için erken yaktı ve 20 bin Euro (yaklaşık 400 bin TL) değerindeki tahviller, kül oldu.

Il Messaggero gazetesinin haberine göre Mario, "Alevleri gördüğümde neredeyse bayılacaktım. Hırsızların asla bakmayı düşünmeyeceği güvenli bir yer olacağını düşünmüştüm" dedi.

Mario, "Eşim tahvilleri oraya sakladığımı bilmiyordu" ifadesini sözlerine ekledi.

Yine de Mario için her şey tam anlamıyla bitmiş değil. Mario, postanede çalışan erkek kardeşiyle görüştü ve tahvillerin seri numaralarını sakladıysa "tahviller yeniden basılabilir" cevabını aldı.