'Kaçak gelinler' engelli işçiyi de dolandırmış: 'Yaklaşık 20 senelik birikimim gitti'
Ankara merkezli 8 ilde, 'Kaçak Gelinler' adıyla düzenlenen polis operasyonunda gözaltına alınan 9'u kadın 18 kişilik çetenin, Sağlık Bakanlığı'nda işçi kadrosunda çalışan zihinsel engelli Mustafa Sarpkaya'yı da 160 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Sarpkaya, "Yaklaşık 20 senelik birikimim gitti" dedi.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kacak-gelinler-engelli-isciyi-de-dolandirmis-yaklasik-20-senelik-birikimim-gitti-1935513
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