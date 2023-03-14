Evleri dev arı kovanına dönüştü

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 11:27

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 11:27

İngiltere'de yaşayan Kate Dempsey ve Andrew Dempsey çifti, evlerinin duvarlarındaki koyu lekelerin rutubetten kaynaklandığını düşününce döşemeleri kaldırma kararı aldı.

Döşemeleri kaldıran Dempsey çifti, evlerindeki tatlı kokunun sebebinin altı metrelik petek parçaları olduğunu keşfetti.

Litrelerce bal keşfettiklerini belirten Kate, "Her şey geçen yıl çok sıcak bir yaz mevsiminde başladı. Yatak odamızın duvarından siyah yapışkan bir şeylerin geldiğini fark ettik. Artık görmezden gelemeyeceğimiz bir noktaya geldi. Kokladım, tadına baktım ve bal olduğunu gördüm" dedi.

Kate, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Bizimkinin üst katında bulunan kızımızın odasına gittim ve halıyı kaldırdım. Devasa kurtçuklar döşeme tahtalarından sürünerek çıkmaya başladı. Döşeme tahtalarını kaldırıp neler olduğuna bakmaya karar verdik. Eski bir kovan bulduk ve neredeyse gübre haline gelmek üzere olan güveleri bulduk"

Yardım için arıcılardan destek istediklerini söyleyen Kate, "Altı metrelik devasa bir petek çıkardık. Temizleme işinin ortasındayken bir sabah uyandığımızda odanın arılarla dolu olduğunu gördük. Yardım için yerel arıcıları aradık ve biri bakmaya geldi. Bu arıların soyguncu arılar olduğunu ve balı çalmak için yuvaya geldiklerini söyledi" ifadesinde bulundu.

Kate ve Andrew çifti, temizlik işi için şirket aramaya başladılar ancak ulaştıkları firmalar ortalama 10 bin sterlin isteyince bazı arkadaşlarından yardım aldı.

Kendi çabalarıyla başladıkları temizlik işi dört hafta sürdü ve 20 büyük çöp torbası yenilebilir olmayan bal çıkardı.