Çanakkale'de 1600 yıllık balık kılçığı ve pulları bulundu

Ağırlıklı olarak inek olmak üzere domuz, keçi ve diğer hayvan kemikleri dikkati çekmektedir. Bunların konu ile ilgili araştırmacıların incelemesi sonrasında daha kesin bilgiler elde edilecektir.

Kemikler yanında bir amphora parçası içindeki pulları ve kılçıklar balığa ait olduğu söylenebilir. Aynı alandaki insanların depolama, pişirme ve servis amacı ile kullanılan seramik kap kacaklarda kendi çağının kültürünü yansıtması açısında dikkat çekicidir” dedi.