Evrendeki 'en rüzgarlı' gezegen keşfedildi

Yayınlanma: 27.01.2025 - 13:40

Güncelleme: 27.01.2025 - 13:40

Dünya'dan 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan gaz devi “WASP-127b”, ekvatoru etrafında gezegenin dönüş hızından altı kat daha hızlı hareket eden rüzgarlara sahip.

Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskobu tarafından yapılan gözlemlerde saatte 33 bin kilometreye ulaşan rüzgâr hızları kaydedildi.

Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nden bilim insanı Lisa Nortmann, “Bu daha önce görmediğimiz bir şey. Bu gezegenin atmosferinin bir kısmı yüksek bir hızla bize doğru hareket ederken, diğer bir kısmı da aynı hızla bizden uzaklaşıyor. Bu sinyal bize gezegenin ekvatoru etrafında çok hızlı, süpersonik bir jet rüzgârı olduğunu gösteriyor” dedi.

Süpersonik rüzgârlar, 1999 yılında ABD'nin Oklahoma eyaletinde olağanüstü güçlü bir F5 kasırgası sırasında kaydedilen ve dünya da şimdiye kadar gözlemlenen en hızlı rüzgârlardan 60 kat daha hızlıdır. Neptün'de bulunan ve Güneş Sistemi'nde gözlemlenen en hızlı rüzgârlar bile saatte bin 800 km gibi nispeten mütevazı bir hızdadır.

Son bulgunun arkasındaki gökbilimciler, “WASP-127b” gezegeninin daha soğuk kutuplar ve günün saatine bağlı olarak farklı sıcaklıklar nedeniyle değişken hava koşullarına da sahip olduğunu ortaya koydu.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi profesörlerinden ve çalışmanın ortak yazarlarından Fei Yan, “Bu, gezegenin tıpkı Dünya ve kendi Sistemimizdeki diğer gezegenler gibi karmaşık hava modellerine sahip olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nden diğer ortak yazar David Cont ise “Bu dış gezegenlerin dinamiklerini anlamak, ısının yeniden dağılımı ve kimyasal süreçler gibi mekanizmaları keşfetmemize yardımcı olarak gezegen oluşumuna ilişkin anlayışımızı geliştiriyor ve potansiyel olarak kendi Güneş Sistemimizin kökenlerine ışık tutuyor” ifadelerini kullandı.