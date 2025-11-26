Evrenin gizemi çözülüyor: Karanlık madde ilk kez görüldü

Evrenin yaklaşık yüzde 27’sini oluşturduğu düşünülen ve neredeyse bir yüzyıldır gizemini koruyan karanlık maddeyle ilgili çarpıcı bir çalışma yayımlandı.

Japonya’dan bir araştırmacı, Samanyolu’nun merkezinden gelen gama ışınlarında karanlık maddeye işaret eden bir iz tespit edildiğini öne sürdü. Ancak bilim insanları, iddianın son derece dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Tokyo Üniversitesi’nden astrofizikçi Prof. Tomonori Totani, NASA’nın Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu verilerini analiz ederek, galaksinin merkezine gömülü karanlık madde halesinin şekliyle uyumlu bir gama ışını deseni tespit ettiğini duyurdu.

Totani, “Bu, karanlık maddenin doğasını çözmede kritik bir kırılma noktası olabilir” dedi.

Çalışmanın sonuçları Journal of Cosmology and Astroparticle Physics dergisinde yayımlandı.

Karanlık madde kavramı ilk kez 1930’larda, astronom Fritz Zwicky’nin uzak galaksilerin görünür kütleleriyle açıklanamayan hızlarda döndüğünü fark etmesiyle ortaya atılmıştı.

Ne ışık yayan ne de ışığı soğuran bu gizemli maddenin yalnızca kütleçekimi üzerinden hissedildiği düşünülüyor.

Bugüne kadar yer tabanlı dedektörlerden CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısına kadar pek çok araçla yapılan arayış sonuçsuz kaldı.

WIMP PARÇACIKLARININ İZİ Mİ?

Karanlık maddeyi açıklayan teorilerden biri, WIMP adı verilen “zayıf etkileşimli ağır parçacıklar”ın varlığını öne sürüyor. Bu hipotetik parçacıklar çarpıştıklarında birbirlerini yok ediyor ve gama ışınları açığa çıkarıyor.

Totani’nin tespit ettiği sinyal, karanlık madde halesinin küresel yapısıyla örtüşüyor. Eğer gerçekten böyleyse, bahsi geçen parçacıkların protondan 500 kat daha ağır olduğu sonucuna varılıyor.

Buna karşın birçok uzman ihtiyat çağrısı yapıyor.

Prof. Justin Read, cüce galaksilerden benzer gama ışını sinyalleri gelmemesinin, iddia edilen karanlık madde imzasına karşı güçlü bir argüman olduğunu belirtiyor.

Prof. Kinwah Wu ise “Bu iddiayı destekleyecek olağanüstü kanıtlar henüz yok. Çalışma önemli ama temkinli olmak gerekir” dedi.

SONRAKİ ADIM: EVRENİN DİĞER KÖŞELERİNE BAKILACAK

Totani, iddianın doğrulanması için evrenin farklı bölgelerinden özellikle karanlık madde oranı yüksek cüce galaksilerden aynı spektrumda gama ışını sinyalinin tespit edilmesinin “karar anı” olacağını belirtti.

Bilim dünyası, karanlık madde arayışında şimdiye kadarki en ilginç ipuçlarından biriyle karşı karşıya olsa da, kesin sonuç için daha çok veri gerektiği konusunda hemfikir.