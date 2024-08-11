Eyfel Kulesi'ne tırmanırken görüldü: Ziyaretçiler bölgeden uzaklaştırıldı!

Yayınlanma: 11.08.2024 - 17:49

Güncelleme: 11.08.2024 - 17:51

Fransız polisi, Pazar günü Olimpiyatların kapanış töreninden saatler önce bir adamın Paris'in simge yapısına tırmanırken görülmesi üzerine Eyfel Kulesi çevresindeki alanı boşalttı.

Kimliği belirsiz kişi, öğleden sonra 330 metre yüksekliğindeki kuleye tırmanırken görüldü.

Someone is climbing up the Eiffel Tower right now! pic.twitter.com/prpdDIeEN8 — Matt Wallace (@MattWallace888) August 11, 2024

Tırmanışa nereden başladığı belli olmayan adamın, kulenin ikinci bölümünü süsleyen Olimpiyat halkalarının hemen üzerinde, ilk seyir terasının hemen üzerinde görüldü.

Polisin, bölgedeki ziyaretçileri hızla uzaklaştırırdığı kaydedildi.

Olay, Olimpiyat müsabakaları sona ererken ve Paris'teki ve diğer ülkelerdeki güvenlik güçleri dikkatlerini Oyunların perdesini kapatacak olan kapanış törenine çevirmişken gerçekleşti.

Pazar günü Paris çevresinde 30 binden fazla polis memuru görevlendirildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Stade de France çevresinde yaklaşık 3 bin polis memurunun, Paris ve Saint-Denis bölgesinde ise 20 bin polis ve diğer güvenlik personelinin Olimpiyatların son gününde güvenliği sağlamak üzere Pazar gecesi geç saatlere kadar seferber edileceğini söyledi.