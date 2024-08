Eyfel Kulesi'ne tırmanırken görüldü: Ziyaretçiler bölgeden uzaklaştırıldı!

Fransız polisi, Pazar günü Olimpiyatların kapanış töreninden saatler önce bir adamın Paris'in simge yapısına tırmanırken görülmesi üzerine Eyfel Kulesi çevresindeki alanı boşalttı.

Kimliği belirsiz kişi, öğleden sonra 330 metre yüksekliğindeki kuleye tırmanırken görüldü.

Someone is climbing up the Eiffel Tower right now! pic.twitter.com/prpdDIeEN8