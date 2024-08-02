Fransa, vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısı yaptı

Fransa, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından bölgede yükselmesi muhtemel askeri gerilim nedeniyle İran'daki vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 22:53
Fransa, vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısı yaptı
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'daki vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.

Uyarıda, Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından İsrail ile İran arasında askeri gerilim yaşanma riskinin ciddi olması nedeniyle İran'daki Fransız vatandaşlarına bu ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri istendi.

İran topraklarının tamamının seyahat uyarısı için kırmızı seviyede olduğu hatırlatılan uyarıda, "Fransız vatandaşlarının, hangi gerekçeyle olursa olsun, İran'a gitmemeleri resmi olarak tavsiye ediliyor" ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi bu suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.


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