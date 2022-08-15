F-16 için mektup hazırlığı
F-35 programından çıkarılan Türkiye, Hava Kuvvetleri’ni güçlendirmek için yeni F-16 arayışında. Yetkililerin ABD’den satışlar için resmi ‘teklif mektubu”nun hazırlanması üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Türkiye’nin yeni F-16 savaş uçağı alımı ve envanterdeki F-16’ların bir bölümünün modernizasyonu istemiyle ilgili Türk ve ABD’li heyetler arasında bu hafta yeni bir görüşme düzenlenecek. İki ülke askeri heyetlerin görüşmelerinde ABD’nin Türkiye’ye satışını yapacağı F-16 paketinin tüm teknik ayrıntılarının yer alacağı resmi “teklif mektubu”nun hazırlanması üzerinde çalışıldığı öğrenildi.
Türkiye, F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılması nedeniyle Hava Kuvvetleri’nde doğabilecek boşluğu kapatmak amacıyla ABD’den 40 adet Blok 70 serisi F-16 savaş uçağı alımı ve envanterdeki 79 uçağa da modernizasyon kiti satın almak için resmi talep mektubunu geçen yıl 30 Eylül’de ABD’ye iletmişti. Bu satış istemi ilk olarak Türk ve ABD savunma bakanlıkları heyetleri arasında 17 Kasım 2020’de Washington’da yapılan Türkiye-ABD Savunma Grup Toplantısı’nda ele alınmıştı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake de 15 Şubat’ta yaptığı açıklamada Türkiye’nin F-16 talebiyle ilgili geçen yıl aralık ayında ve şubat ayı ortasında ABD’den bir heyetin Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldiğini açıklamıştı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Türkiye’nin F-16 talebiyle ilgili Türk ve ABD savunma bakanlıkları heyetleri arasındaki yeni görüşme bu hafta Washington’da yapılacak. Türkiye’nin geçen yıl 30 Eylül’de ABD’ye ilettiği resmi talep mektubu, 40 adet Blok 70 serisi F-16V alımı ile Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterindeki 79 adet Blok 40 ve Blok 50 serisi F-16’nın, Blok 70 seviyesine yükseltilmesi için modernizasyon kiti talebini içeriyor. Edinilen bilgiye göre ABD tarafıyla yapılan teknik görüşmelerde ABD yönetiminin Kongre’ye sunacağı Türkiye’ye F-16 satışına yönelik “Teklif Mektubu” (Letter of Offer and Acceptance - LoA) üzerinde çalışılıyor. “Teklif Mektubu”, ABD’nin Türkiye’ye satacağı F-16 uçakları ve modernizasyon kitlerinin ayrıntılı dökümünün ve satışının maliyetiyle ilgili tüm bilgileri içerecek.
ANKARA’DA İYİMSER BEKLEYİŞ
Washington’daki görüşme, Temsilciler Meclisi’nden çıkan bir kararla F-16 satışının bazı şartlara bağlanmasını öngören tasarı sonrasında ilk toplantı olması nedeniyle önem taşıyor. Temsilciler Meclisi’nde geçen ay kabul edilen tasarı, ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye’ye satılacak F-16’ların ülke çıkarlarını ihlal etmeyeceğini ve bu uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal edecek şekilde kullanılmayacağına dair güvence vermesini istiyor. Tasarının yasalaşması için Senato’nun da kabulü gerekiyor. Ankara’da ise tasarının Senato’da kabul edilmeyeceği ve bu koşulların Savunma Bütçe Yasası’na eklenmeyeceği beklentisi hakim. ABD yasaları uyarınca “dış askeri satış” yoluyla yapılacak olan Türkiye’nin F-16 alımı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre’ye bildirilecek. Kongre’de 15 gün içinde bu satışın engellenmesine yönelik bir tasarı sunulmaması durumunda satış kendiliğinden onaylanmış oluyor. Kongre’deki “Türkiye karşıtı” havaya karşın Ankara’da bir sorun yaşanmayacağına yönelik iyimser beklentiler ağırlıkta bulunuyor.
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