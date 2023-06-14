F-18 füzesi, konteynerde test edildi
ABD yapımı Tomahawk füzesi, F-18 savaş uçağından fırlatılarak test edildi. Test görüntüsünde, füzenin, konteyneri delip geçtiği görüldü.
F-18 "eşek arısı" savaş uçağı ile gerçekleştirilen gösteride, füze denemesi de test edildi.
Test edilen Tomahawk füzesi, denizin ortasına yerleştirilmiş bir nakliye konteynerını hedef aldı.
Yayımlanan deneme görüntülerinde, füzenin, nakliye konteynerini delip geçtiği görüldü.
1970'li yıllarda ABD'de üretilen Tomahawk seyir füzesi; denizden karaya, denizaltıdan karaya, karadan karaya ve denizden denize fırlatılmak üzere geliştirildi.
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